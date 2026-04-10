Nagacevschi, despre magistrații care examinează dosarul Plahotniuc: O autorecuzare le-ar bloca procesul de vetting

Fostul ministru al Justiției Fadei Nagacevschi denunță probleme de imparțialitate în examinarea dosarului Plahotniuc, în contextul în care judecătoarea Ana Cucerescu a examinat deja, într-o altă cauză, aspecte imputate acum fostului lider al PDM. Este vorba despre episoadele de escrocherie și spălare de bani legate de creditul acordat SRL „Dracard” de BEM, de conexiuni cu Unibank și de trasee financiare din 2014.

Potrivit juristului, astfel de scenarii în instanță, cu același judecător, care vine după ce s-a expus deja asupra scheletului aceleiași „povești judiciare”, inspiră o concluzie deja conturată.

„Presiunea politică, interesul politic, omul nu poate să dea înapoi. A te autorecuza asta înseamnă că tu oferi șansa ca să se reia de la început dosarul, acel judecător nu poate să-și permită să acționeze în forma asta, or asta ar încălca probabilele înțelegeri sau indicații de la sistemul politic și asta ți-ar bloca calea să treci vettingul și să ajungi mare judecător cu mandat deplin.

Dorința sinceră de a trece vettingul, de a fi util guvernării pentru a-ți obține scopul, asta e un fel de tranzacționare dintre politic și justiție, când tu faci un serviciu guvernării chiar călcând peste normele statului de drept, peste practicile pe care ți le-ai asumat doar ca să ajungi acolo unde vrei să ajungi – mare judecător. Efectul imediat este că îți atingi scopul, dar de lungă durată îți va juca festa, iar la o schimbare de guvernare anume aceste lucruri ar putea să fie luate în calcul pentru a insista pe o nouă evaluare a judecătorilor care au acționat vădit politic în perioada, eu am să-i spun, „statului capturat 2””, a declarat Fadei Nagacevschi în cadru emisiunii „UNInterviu” de la UNIMEDIA.