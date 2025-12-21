O dronă a fost găsită în Argeș, România. Europol vine cu precizări

Sindicatul Europol a publicat duminică, pe Facebook, imagini cu o dronă căzută într-o pădure din judeţul Argeş, România. Reprezentanţii poliţiştilor au explicat că aparatul are ataşat un „dispozitiv artizanal” și că nu e clar dacă are legătură cu conflictul din Ucraina.

„Cert este că nu a fost folosită de militarii din baza NATO din zonă”, transmite sindicatul din Poliţia României. În imaginile publicate de Europol se vede că drona este un dispozitiv de mari dimensiuni

„Din imagini se poate vedea că drona are un dispozitiv artizanal montat şi o paraşută ataşată. La acest moment nu se cunoaşte dacă drona are legătură cu conflictul din Ucraina; cert este că nu a fost folosită de militarii din baza NATO din zonă”, scriu sindicaliştii români din Poliţie.

Potrivit acestora, drona este una „de origine neidentificată până în acest moment”.

Ea a fost descoperită într-o pădure din satul Voineşti, „la o altitudine mai mare”, de către mai mulţi vânători care se aflau în zonă care au sunat la 112.

„Colegii noştri restricţionează circulaţia în zonă şi asigură perimetrul până la sosirea echipelor specializate ale SRI (Serviciul Român de Informații) şi MApN (Ministerul Apărării Naționale al României)”, mai subliniază reprezentanţii Europol.