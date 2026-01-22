Loviturile ruse au declanșat un adevărat exod la Kiev. Peste jumătate de milion de oameni au părăsit orașul

Primarul orașului Kiev, Vitali Klitschko, a declarat că 600.000 de persoane au părăsit capitala în ianuarie, în urma unei serii de atacuri rusești care au dus la pene grave de curent și la lipsa încălzirii în multe locuințe, la temperaturi sub zero grade, a relatat Times pe 20 ianuarie.

Criza energiei elctrice

Găzduind peste 3 milioane de locuitori, Kievul se luptă să restabilească alimentarea cu energie electrică, încălzire și apă, deoarece rachetele și dronele rusești continuă să vizeze infrastructura critică a orașului, în contextul în care apărarea aeriană ucraineană este pusă la încercare.

Serviciul de presă al lui Klitschko a declarat pentru Kyiv Independent că numărul de 600.000 a fost calculat pe baza datelor privind facturarea telefoanelor mobile.

Raportul

Raportul vine la aproape două săptămâni după ce Klitschko i-a îndemnat pe locuitori, pe 9 ianuarie, să „părăsească temporar orașul”, dacă există o posibilitate. Recomandarea de evacuare a venit după ce atacul nocturn din 9 ianuarie a lăsat aproximativ 6.000 de clădiri de apartamente din Kiev, aproape jumătate din totalul orașului, fără încălzire, deoarece temperaturile au scăzut sub -10°C (14°F).

Klitschko a declarat pe 21 ianuarie că 4.000 din cele 5.635 de clădiri de apartamente înalte, care au rămas fără încălzire după încă un atac rusesc pe 20 ianuarie, erau încă fără încălzire.

„Situația este dificilă deoarece majoritatea acestor clădiri sunt reconectate pentru a doua oară în urma daunelor aduse infrastructurii critice pe 9 ianuarie”, a spus Klitschko într-o postare pe Telegram pe 21 ianuarie.

Stare de urgență în sectorul energetic

Zelenski a declarat stare de urgență în sectorul energetic pe 14 ianuarie, în timp ce Rusia și-a intensificat atacurile energetice, într-o încercare aparentă de a scădea moralul ucrainenilor din capitala înghețată, la aproape patru ani de la începutul războiului la scară largă.

Operatorul de rețea energetică de stat al Ucrainei, Ukrenergo, a raportat pe 21 ianuarie că situația energetică din Kiev și din regiunea înconjurătoare rămâne dificilă și că întreruperile de curent programate vor continua la nivel național.