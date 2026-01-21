Alianța Moscovei de la Chișinău reacționează prin Mark Tkaciuk: Declarațiile despre unirea Moldovei cu România nu corespund realității

Mark Tkaciuk, lider al Partidului Congresul Civic și membru al Blocului Alternativa, alianță ce servește interesele Moscovei la Chișinău, consideră că declarația ministrului de Externe Mihail Popșoi, conform căreia Moldova ar putea lua în considerare unificarea cu România dacă amenințarea din partea Rusiei va crește, este ruptă de realitate.

„Mihail Popșoi este convins că o astfel de amenințare ar putea apărea dacă, să zicem, Rusia se apropie prea mult de granițele noastre… Și tocmai într-o astfel de «situație în care situația scapă de sub control și amenință direct existența statului» chiar acest stat ar trebui să înceteze să existe… Mecanismul de unificare este explicat literal, în cuvinte. Ideea este imediat evidentă: statalitatea moldovenească ar trebui eliminată doar dacă există o amenințare la adresa statalității moldovenești!”, notează Tkaciuk.

În același timp, adaugă el, se ridică o serie de întrebări, cum ar fi: „Este România, ca membru NATO, și odată cu ea întregul bloc NATO, pregătită să intre în război cu agresorul rus pentru teritoriul Basarabiei?”

„Sincer vorbind, se pare că unioniștii noștri basarabeni au pierdut oarecum contactul cu realitatea. Cu politicile concrete – toată integrarea europeană, lupta împotriva sărăciei, promisa și mult așteptata modernizare economică și accesul la energie. Au pierdut contactul cu independența propriei țări. Poate că este timpul să se retragă”, consideră politicianul.