Un ciclon de ninsori va pune stăpânire pe țară în următoarele zile

Administraţia Națională a Drumurilor informează participanții la trafic că, în următoarele zile, începând cu 22 ianuarie 2026, se așteaptă un ciclon de precipitații sub diferite forme, inclusiv ninsori.

„Echipele de intervenție rămân mobilizate 24/7 și sunt pregătite să intervină prompt pentru menținerea siguranței circulației pe drumurile publice naționale.

Drumarii vor interveni atât preventiv, cât și operativ, prin:

– răspândirea de material antiderapant pentru combaterea lunecușului;

– curățarea și deszăpezirea părții carosabile;

– intervenții rapide în caz de blocaje;

– gestionarea promptă a situațiilor de urgență;

– monitorizarea continuă a stării drumurilor și semnalizarea zonelor cu risc.

Pentru siguranța tuturor participanților la trafic, drumarii recomandă adaptarea vitezei la condițiile de drum, păstrarea distanței corespunzătoare între vehicule, respectarea semnalizării rutiere și a indicațiilor autorităților.

Consultați permanent informațiile oficiale privind starea drumurilor și conduceți cu atenție sporită, în special în zonele cu risc sporit, precum pantele sau sectoarele periculoase.

Reamintim că, pentru informații actualizate despre starea drumurilor sau intervențiile drumarilor, cetățenii pot contacta Serviciul Operativ, disponibil non-stop, la numerele de telefon: (+373) 78 337 744 și (+373) 60 477 117 (disponibile și pe Viber/WhatsApp)”, se arată în comunicatul emis de Administraţia Națională a Drumurilor.