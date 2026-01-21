Trump s-a speriat de unitatea UE: Nu vom folosi forța pentru a lua Groenlanda / Puteți spune DA și vom aprecia, dacă spuneți NU vom ține minte

Trump a declarat în fața celor prezenți că nu va recurge la forță în Groenlanda, dar a lansat și o lungă argumentație privind motivele pentru care SUA ar trebui să dețină insula.

Trump: „Puteți spune NU și noi vom ține minte”

„Vrem Groenlanda. Puteți spune DA și vom aprecia foarte mult. Puteți spune NU și vom ține minte.”

Mai devreme în discurs, Trump a dat asigurări că Statele Unite nu vor folosi forța pentru a lua Groenlanda.

„Nu trebuie să folosesc forța, nu vreau să folosesc forța, nu voi folosi forța.”