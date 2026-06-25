O fată de 13 ani s-a înecat într-un iaz din municipiul Soroca

O fată de 13 ani a murit înecată într-un iaz din municipiul Soroca. Potrivit primelor informații, copila se afla la scăldat împreună cu fratele său mai mic, fără supravegherea unui adult.

Tragedia s-a produs în după-amiaza zilei de 25 iunie, în jurul orei 13:54, în iazul „Ivancea” din municipiul Soroca.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), minora a intrat în apă pentru a înota, iar la scurt timp a început să dea semne de înec.

La fața locului au intervenit angajații Unității de Salvatori și Pompieri Soroca, care au desfășurat lucrări de căutare și salvare. Copila a fost găsită și extrasă la mal, însă medicii au putut doar să constate decesul acesteia.

Conform primelor informații, fata se afla la iaz împreună cu fratele său mai mic, fără supravegherea adulților.

În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă părinții și persoanele care au în grijă minori să nu le permită aflarea în apropierea bazinelor acvatice fără supraveghere. Totodată, cetățenii sunt îndemnați să respecte regulile de comportament pe apă și să aleagă pentru scăldat doar locuri special amenajate și supravegheate.

De la începutul anului 2026, 25 de persoane și-au pierdut viața în bazinele acvatice din Republica Moldova, dintre care trei copii.