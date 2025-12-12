O geantă cu droguri, de 5 milioane de lei, găsită într-un hotel de la Anenii Noi: Patru persoane, printre care o rusoiacă, reținute

Patru persoane au fost reținute pentru trafic de droguri. Potrivit Poliției, investigațiile au început la 7 decembrie, după ce a fost semnalat faptul că o femeie ar fi lăsat o geantă într-un hotel din satul Todirești, raionul Anenii Noi, conținând substanțe narcotice în cantități deosebit de mari. În urma percheziției, în cameră au fost descoperite nouă pachete cu aproximativ 10 kg de mefedronă și marijuana.

„Trei bărbați au fost reținuți inițial, doi frați din stânga Nistrului, cu vârste de 21 și 25 de ani și un bărbat de 26 de ani, care intenționau să preia o parte din droguri pentru comercializare. Aceștia au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.

Astăzi, a fost identificată și reținută tânăra de 23 de ani care a lăsat geanta, cetățeană a Federației Ruse. La domiciliul acesteia din Chișinău, polițiștii au ridicat telefoane mobile și un laptop folosite pentru coordonarea activității infracționale”, precizează oamenii legii.

Valoarea drogurilor pe piața neagră este estimată la aproximativ 5 milioane de lei.

Conform legislației, persoanele implicate în astfel de infracțiuni riscă între 7 și 15 ani de închisoare.