O moldoveancă, condamnată la 17 ani de închisoare pentru omor, reținută în SUA

Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite (DHS) a anunțat arestarea unei femei originare din Republica Moldova, acuzată că „a torturat și a aruncat o victimă de la etajul nouă”. Este vorba despre Victoria Sorocean, reținută pe 4 noiembrie de Serviciul de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE).

În 2013, aceasta fusese condamnată pentru omor cu „premeditare și cruzime excepțională”. Potrivit autorităților americane, femeia a fost arestată inițial în ianuarie 2020, în perioada administrației Trump, însă ulterior a depus mai multe apeluri și cereri de azil care i-au permis să evite deportarea. În 2022, în timpul administrației Biden, femeia a fost eliberată.

„În septembrie 2013, Sorocean și un complice au fost condamnați pentru omor intenționat, iar ea a primit 17 ani de închisoare. Sorocean și un complice și-au torturat victima într-un apartament din Chișinău. Au bătut-o pe victimă cu un băț și un cablu electric înainte de a o arunca pe fereastra etajului nouă”, se menționează în comunicatul DHS.

Reținerea acesteia a avut loc la începutul lunii noiembrie, iar acum Sorocean se află în custodia ICE, în așteptarea procedurilor de expulzare.

„Șochează conștiința faptul că Administrația Biden a eliberat în America un imigrant ilegal crud și violent care a torturat o ființă umană”, a declarat secretara adjunctă a Departamentului pentru Securitate Internă al SUA, Tricia McLaughlin.