Vrednic(a) este: îndreptar de criză pentru Executivul de la București

Trăim în epoca policrizelor și a permacrizei: nu mai avem o singură problemă pe mandat, ci un lanț de crize care se lovesc una de alta – economică, de securitate, socială, energetică, climatică. Rezultatul? Guvernele se erodează mult mai rapid, se prăbușesc la prima furtună de opinie publică, iar spațiul gol este ocupat, aproape reflex, de populism. În astfel de vremuri, nu mai ajunge să „reziști” la Palat. Trebuie să dovedești, lună de lună, că miști lucrurile, nu doar că dai bine în poză.

De la poză bună la guvernare bună

E corect sa remarcam ceva pozitiv: mulți miniștri din actualul cabinet și-au îmbunătățit comunicarea. Se vede în felul în care arată online, în calitatea fotografiilor, în cadrele mai profesioniste, în mesajele mai clare. Imaginea de „om la treabă” e vizibilă. Dar, pentru cetățean, după câteva luni, întrebarea nu mai e „cum arăți în poză?”, ci „ce s-a schimbat în viața mea?”. Dacă bilanțul la reforme rămâne subțire, dacă nu apar proiecte concrete, dacă birocrația doare la fel, atunci PR-ul bun devine, cinic, doar „fond de ten politic”.

Nu ajunge să pari vrednic(ă). Trebuie să fii.

Lecții din alte democrații

Alte democrații aflate sub presiunea crizelor ne dau câteva indicii. In primul rand, lideri care comunică clar și empatic în momente grele, explică deciziile, recunosc incertitudinea, dar oferă direcție. Apoi Guverne care cultivă încrederea prin transparență, prin implicarea experților, prin asumarea greșelilor și corectarea lor rapidă. Nu in ultimul rand, miniștri care livrează victorii de etapă, nu doar promisiuni pe patru ani: proiecte vizibile, cu impact rapid, care arată că statul se mișcă. Nu există guvern perfect, dar există guverne care, chiar în criză, nu lasă impresia de derută totală.Cei 3 V ai leadershipului în criză

Propun un mic „îndreptar de criză” pentru executivul românesc, bazat pe cei 3 V ai leadershipului:

1. Voință – Curaj de decizie, nu doar curaj de imagine. Asta înseamnă să alegi reforme grele, dar necesare, să deranjezi interese, să ieși din zona de confort. Un ministru cu voință nu se ascunde în spatele procedurilor, ci le schimbă când blochează țara. In Romania in ultimele luni de exemplu statul emite mai greu actele, permisele etc, ce facem?

2. Valori – Fără busolă morală, orice criză te îneacă. Valori înseamnă coerență (ce spui și ce faci să nu contrazică flagrant), corectitudine (sacrificiile să nu cadă doar pe cei fără putere) și respect pentru cetățeni și instituții. Un ministru perceput ca fiind corect are mai mult „credit de criză”.

3. Viziune – Nu doar un PDF de guvernare, ci un fir roșu simplu: cum va arăta România peste 4–5 ani dacă acest guvern își face treaba. Oamenii pot suporta ani dificili dacă simt că nu sunt ani irosiți.

Arta victoriilor de etapă



În policriză, nimeni nu mai are răbdare pentru „veți vedea la final de mandat”. E nevoie de victorii de etapă:

1. reforme punctuale, dar vizibile (un serviciu digitalizat, un termen redus, o taxă eliminată inteligent);

2. pachete de măsuri explicate pe înțelesul tuturor: „am găsit sistemul așa, l-am schimbat așa, asta înseamnă pentru voi”;

3. un calendar public de livrare, cu câteva repere clare, nu o avalanșă de promisiuni.

Fiecare astfel de rezultat spune, în locul nostru, „vrednic(a) este”. Asa sa ne – și să vă ajute la Guvernare – divinitatea. Dar poate o ajutam si noi, înainte să fie prea tarziu pentru actualii, „viitori foști” mai rapid decât se așteaptă dacă nu schimbă ceva in bine.