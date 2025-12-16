Ion Ceban, un primar corupt! Primăria vinde terenuri de milioane care-i aparțin doar pe hârtie

Primăria municipiului Chișinău intenționează să obțină venituri de ordinul milioanelor de lei din vânzarea unor terenuri municipale, deși o parte dintre acestea sunt ocupate de persoane din vecinătate, îngrădite, cu construcții auxiliare și implicate în litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată.

Administrația Ceban a anunțat organizarea, la 17 decembrie 2025, a unei licitații publice pentru vânzarea a 11 terenuri. Verificările jurnalistice arată că cel puțin două dintre aceste loturi sunt utilizate de proprietari ai caselor din vecinătate, care și-au extins curțile pe terenuri aflate, în acte, în proprietatea Primăriei Chișinău.

Într-unul dintre cazuri, Consiliul Municipal Chișinău a decis anterior comasarea mai multor terenuri din zona străzii Ciocârlia într-un singur lot, ulterior scos la licitație cu un preț inițial de câteva milioane de lei. Deși terenul a fost înregistrat cadastral și expus anterior spre vânzare, acesta nu a fost adjudecat și urmează să fie scos din nou la licitație, în pofida faptului că este ocupat în totalitate de vecini.

Datele cadastrale și situația din teren indică faptul că accesul către lotul scos la licitație este blocat, iar pe suprafața acestuia se află construcții auxiliare și amenajări realizate de persoane care nu dețin drept de proprietate asupra terenului respectiv.

O situație asemănătoare este semnalată și pe strada Lămâiței, unde un teren municipal, utilizat de proprietarul unei case din vecinătate, urmează să fie vândut prin licitație. În acest caz, între municipalitate și persoana care folosește terenul există un litigiu aflat în examinare, după ce instanțele au fost sesizate cu privire la demolarea construcțiilor neautorizate și eliberarea terenului.

Persoana vizată susține că a realizat lucrări în baza unor autorizații pentru consolidarea terenului și afirmă că este dispusă să cumpere lotul, dacă va fi stabilit un preț care să reflecte condițiile reale ale acestuia.

Fostul viceprimar al municipiului Chișinău, responsabil de urbanism, a explicat că terenurile nu ar trebui scoase la licitație atât timp cât sunt ocupate sau au probleme juridice. Potrivit acestuia, regulamentele prevăd că un teren poate fi vândut doar după clarificarea situației juridice, asigurarea accesului și înlăturarea construcțiilor neautorizate, astfel încât cumpărătorul să îl poată valorifica imediat.