Maia Sandu, în discuții cu Zelenski la Haga despre război, pace și parcursul european

Maia Sandu a avut o întrevedere cu președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, la Haga, unde s-a aflat cu ocazia instituirii Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina.

Șefa statului a precizat că discuțiile au vizat situația de pe front, rezistența Ucrainei în fața agresiunii ruse și eforturile internaționale menite să apropie momentul păcii în Ucraina și pe întregul continent european.

Potrivit Maiei Sandu, Republica Moldova sprijină toate inițiativele care vizează obținerea unei păci demne și durabile.

Totodată, cei doi lideri au discutat despre parcursul de aderare al Republicii Moldova și al Ucrainei la Uniunea Europeană. Maia Sandu a subliniat că apartenența la UE va ancora Moldova în spațiul păcii și stabilității și va contribui, în același timp, la consolidarea securității Ucrainei.

Președinta a reiterat angajamentul Republicii Moldova de a colabora cu partenerii internaționali pentru un viitor pașnic, sigur și european pentru Moldova, Ucraina și întreaga regiune.