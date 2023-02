O tânără din Bălți – condamnată la trei ani de închisoare: Ar fi luat mită în sumă de 15 mii de lei

O tânără din municipiul Bălți a fost condamnată la trei ani de închisoare, fiind învinuită că împreună cu alte persoane, ar fi pretins 15 mii de lei și ar fi primit banii ca să exercite influență asupra unor persoane publice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), scrie TV8.

Potrivit Procuraturii, cauza penală a fost pornită în iulie 2020 de către Centrul Național Anticorupție (CNA). Inculpata nu și-a recunoscut vina, refuzând să se prezinte la ședințele de judecată. Urmărirea penală și judecarea cauzei a fost tergiversată din cauza eschivării de a se prezenta atât la organul de urmărire penală cât și la ședințele de judecată.

Anterior, pe 7 aprilie 2021, în privința a doi complici care au recunoscut vina integral, de către Judecătoria Bălți, sediul central, a fost emisă sentința de condamnare la 2 ani de închisoare cu suspendare pe un termen de 2 ani, inclusiv fiind dispus confiscarea mijloacelor bănești în mărime de 15 000 lei cu trecerea acestora în folosul statului.

De asemenea, o cauză penală în privința unui alt complicitate, care este fratele condamnatei și care se află în căutare, a fost disjunsă și se află la etapa urmăririi penale.

Prin sentință din3 februarie 2023, instanța a recunoscut vinovată inculpata de complicitate la trafic de influență, fiindu-i aplicată o pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani, cu ispășirea pedepsei în penitenciar pentru femei, cu regim semiînchis.



În prezent condamnata se află în căutare, fiindu-i înlocuită măsura preventivă sub formă de obligare de nepărăsite a țării cu măsura preventivă sub formă de arestare preventivă.

Sentința este cu drept de atac în Curtea de Apel Bălți în termen de 15 zile.

