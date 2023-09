Occidentul trebuie să se pregătească pentru un război lung în Ucraina, declară șeful Statului Major General ceh

Occidentul trebuie să se pregătească pentru un război lung în Ucraina şi pentru a face faţă unei Rusii din ce în ce mai ostile chiar şi după ce acesta se va termina, a declarat miercuri, 13 septembrie, şeful Statului Major General al armatei cehe, Karel Rehka, în cadrul unui interviu pentru Reuters, potrivit Agerpres.

După săptămâni în care unii oficiali militari occidentali au fost citaţi exprimându-şi preocuparea faţă de ritmul prea lent al contraofensivei de vară ucrainene, şeful Statului Major General a declarat, în timpul acestui interviu acordat la cartierul general al armatei cehe, că nu se simte frustrat de ritmul cu care înaintează armata ucraineană.

”Aşa arată o ofensivă militară”, a adăugat el, remarcând: ”Nu este ca un film despre Al Doilea Război Mondial. Este nevoie de timp”.

Menționăm că Ucraina şi-a lansat contraofensiva în luna iunie şi a cucerit până în prezent doar în jur de 12 mici localităţi, afirmând că în ultimele săptămâni a străpuns linia defensivă a Rusiei şi se aşteaptă să se mişte mai repede, iar Moscova susţine că ofensiva Kievului a eşuat deja.

”În general, cred că, la ora actuală, niciuna dintre părţi nu are capacitatea de a-şi atinge în viitorul apropiat obiectivele ultime declarate”, a mai apreciat Rehka. ”Nu va dura câteva săptămâni, va dura mult timp, probabil. Şi este important să continuăm să-i sprijinim pe ucraineni o lungă perioadă de timp”, mai spune el.

Generalul Rehka, a cărui ţară membră NATO a contribuit cu muniţie, tancuri, vehicule blindate, lansatoare de rachete şi obuziere la efortul de război în Ucraina, a declarat că Republica Cehă are încă arme în depozite pe care le-ar putea furniza.

”Am oferit multe având în vedere dimensiunea noastră şi ceea ce avem noi în armată”, a spus generalul ceh, refuzând să specifice ce a rămas disponibil în depozitele cehe. “Credeţi-mă, trecem în revistă diferite depozite, precum şi planuri şi concepte şi încercăm să identificăm ce putem oferi în plus. Mai avem unele lucruri, inclusiv echipamente grele”, a adăugat Rehka.

Karel Rehka, general-locotenent în vârstă de 48 de ani, care s-a pregătit la colegiul militar Sandhurst în Marea Britanie, a urmat un curs de Ranger în SUA şi a servit în Afganistan, a declarat că sprijinirea Ucrainei ajută Occidentul să câştige timp după ani de cheltuieli insuficiente în domeniul apărării. Din anul 2024, parlamentul ceh a aprobat alocarea a 2% din PIB pentru apărare.

”Din punct de vedere militar, are sens pentru că am dormit un pic mai mult. Nu am alocat suficiente resurse şi nu am acordat suficientă atenţie apărării noastre, nu doar noi, Cehia, ci şi alianţa occidentală colectivă”, a spus el.

Ca naţiune mică, Cehia nu se poate baza pe o abordare de uzură a conflictelor, dar are nevoie în schimb de un avantaj tehnologic, motiv pentru care, a declarat Rehka, Praga are în vedere achiziţionarea de avioane F-35 de generaţia a cincea din SUA.

Rehka, care vorbeşte engleza şi rusa, a prezis că Moscova va acţiona mai puţin predictibil şi va reprezenta o ameninţare mai serioasă la adresa Occidentului chiar şi după încheierea conflictului în Ucraina.

În acelaşi timp, războiul i-a făcut pe aliaţii occidentali să ia mai în serios fostele naţiuni-satelit din perioada sovietică care au experimentat decenii de control din partea Moscovei, a spus el.

”În general, cred că flancul estic este un pic mai ascultat în acest moment”, a spus el. ”Multe dintre lucrurile care sunt luate acum în serios au fost formulate înainte de statele baltice şi de Polonia, dar nimeni nu le-a ascultat”, a declarat generalul ceh în interviul pentru Reuters.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!