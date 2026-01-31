Olesea Stamate: Uniunea Europeană nu va accepta reforme imitate

Fostul deputat Olesea Stamate a declarat că Moldova ar trebui să ia în considerare cu atenție declarațiile cancelarului german Friedrich Merz, care a numit imposibilă aderarea accelerată a Ucrainei la UE, deoarece „orice țară aflată în procesul de aderare trebuie să îndeplinească criteriile de la Copenhaga, iar acest proces durează câțiva ani”.

Fostul ministru al Justiției a scris despre aceasta pe rețelele de socializare, considerând că adevăratul mesaj al lui Merz este: „Uniunea Europeană nu va accepta reforme imitate, legi doar pe hârtie, instituții redenumite și rapoarte colorate pentru Bruxelles – statul ori funcționează, ori nu”.

„Pentru Republica Moldova, riscul nu este că „nu vom fi acceptați la timp”, ci că am putea ceda iluziei că suntem pregătiți, în timp ce sistemul judiciar rămâne selectiv, administrația slabă, iar statul de drept negociat politic. Negocierile de aderare nu sunt doar o copie a legislației europene. Acesta este un proces dificil, tehnic și neiertător, care testează dacă statul poate implementa reguli zi de zi, nu doar să le voteze în parlament”, a subliniat fostul deputat și ministru al Justiției.

Potrivit Olesei Stamate, declarația lui Friedrich Merz ar trebui să transmită un „semnal clar autorităților că transpunerea legislației europene și negocierile de aderare ar trebui să fie realizate, în primul rând, având în vedere interesele cetățenilor, antreprenorilor și fermierilor și nu în grabă de teama de a pierde trenul către UE”.”