Omorul de la Strășeni: Suspectul, nepotul generalului Alexe, a fugit din R. Moldova

Tânărul care a fost găsit împușcat într-o pădure din raionul Strășeni a fost ucis în satul Zubrești, după un chef nocturn, de către fiul fostului polițist Ion Stratulat, asasinat în 2011 de către fostul sportiv Ion Şoltoianu. Ion Stratulat era ginerele fostului deputat Nicolae Alexei. Presupusul ucigaș a fugit noaptea trecută peste hotare, transmite JurnalTV.md.

Ion Rusu, în vârstă de 29 de ani, originar din satul Cuizăuca, raionul Rezina, a fost găsit mort miercuri seara, într-o pădure de la marginea satului Zubrești. Cu puțin timp înainte, familia acestuia a alertat poliția.

„Fiul Ion locuia în Chișinău și feciorul mai mic a mers la el în ospeție. Au mai mers la cumpărături, el s-a dus la întâlnire cu individul și am văzut că nu se întoarce a doua zi și noi am înțeles că ceva s-a întâmplat și am anunțat în căutare. Acolo la fața locului era mașina, fără chei, și deja cheile de la apartament erau în hainele lui, ceasul”, a declarat tatăl victimei, Gheorghe Rusu.

Pe 8 august, Ion Rusu a fost invitat de către prietenul său la o petrecere, într-o căsuță la periferia satului Zubrești. Bărbații chefuiau în compania a două femei și a paznicului conacului. Din fotografii se vede că în foișorul unde se dădea petrecerea erau mai multe tipuri de arme automate, potrivit Unimedia.

Astfel, după miezul nopții, între prieteni s-a iscat o ceartă, care s-a soldat cu un deces. Tatăl celui ucis zice că cei doi amici urmau să fie cumetri.

„L-a invitat la o bucată de carne, pentru ca să-i propună să fie cumătru. Chiar nu demult feciorul mi-a cerut sfatul, ca de la părinte, că i-a propus să-l ia de cumătru, dar el e mai mare și flăcău, însă se permite treaba asta. (…) Acolo au fost găsite tuburi de cartuș de la automat mare. Eu nu cunosc dacă ei s-au certat sau întâmplător a fost prima împușcătură”, a mai declarat tatăl victimei.

Presupusul ucigaș ar fi fugit din țară noaptea trecută. Acesta este fiul fostului polițist Ion Stratulat, împușcat mortal în septembrie 2011 pe o terasă din capitală de către kickboxerul Ion Șoltoianu. Din fotografiile postate pe Instagram se vede că tânărul duce o viață de lux, fiind vizitat des de către prieteni la casa din Zubrești.

De asemenea, sursa citată spune că muniții, grenade și mitraliere au fost ridicate la domiciliul acestuia de la Telecentru.

Suspectul este nepotul generalului Nicolae Alexei, socrul lui Ion Stratulat. Fostul polițist, asasinat de Șoltoianu, a fost și el cercetat în trecut pentru omor. Stratulat a împuşcat mortal cu arma proprie un infractor, deşi, spun martorii oculari, acesta era înconjurat şi nu putea fugi. În 2001 el a fost eliberat din funcţie, pentru abuz de serviciu. Acesta a fost condamnat de Judecătoria sectorului Centru la 3 ani închisoare condiţionată. În 2006, aceeaşi instanţă de judecată l-a declarat pe Stratulat nevinovat, fiindu-i stinse toate antecedentele penale. Ion Stratulat era originar din satul Zubrești, raionul Strășeni.

Vă amintim că miercuri, 10 august, poliția Republicii Moldova a informat despre faptul că într-o pădure din raionul Strășeni a fost depistat cadavrul împușcat al unui tânăr în vârstă de 29 de ani, pe care mama sa l-a anunțat dispărut în după-amiaza zilei de marți, 9 august. Surse apropiate ale anchetei susțin că acesta ar fi fost împușcat din propria armă, de către feciorul unui fost polițist și nepot al generalului Nicolai Alexei, după ce ar fi participat împreună la o petrecere.







