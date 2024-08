One United Properties începe lucrările pentru hotelul Mondrian București, primul hotel lifestyle din portofoliul său One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, anunță începerea lucrărilor de amenajare pentru hotelul Mondrian din București, marcând astfel un pas important în dezvoltarea primului hotel lifestyle din România sub brandul internațional de renume Mondrian. Primul hotel din portofoliul companiei a primit autorizația de construire și este pregătit să redefinească ospitalitatea în inima Bucureștiului. Data estimată pentru finalizarea Mondrian București este 2026. Mondrian București va include 103 camere și suite, cu design inspirat din basmul lui Petre Ispirescu, „Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte”, pentru a crea o atmosferă unică ce îmbină armonios estetica modernă cu patrimoniul cultural local. Acest design inovator, semnat de Lemon Interior Design, își propune să ofere o experiență distinctivă și captivantă pentru toți oaspeții. „Suntem încântați să avansăm cu acest proiect special din portofoliul nostru, iar obținerea autorizației de construire ne permite să începem faza de construcție. Estetica modernă și îndrăzneață a hotelului, împreună cu decorul exuberant vor celebra cultura locală bogată a Bucureștiului, transformând Mondrian București într-un reper vizual al orașului. Ne așteptăm ca acest hotel unic să îmbunătățească întreaga experiență a oaspeților și să angreneze comunitatea culturală locală, poziționând Bucureștiul drept o destinație turistică specială. Echipa noastră dedică eforturi semnificative fiecărui aspect al proiectului, examinând meticulos fiecare detaliu pentru a ne asigura că Mondrian București se evidențiază ca o destinație cu adevărat unică în Capitală”, a declarat Riad Abi Haidar, partener și CEO al Diviziei de Hoteluri la One United Properties.

