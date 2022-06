Op-Ed. Oare nu era mai bine să desființeze această procuratură Anticorupție și acel PCCOCS, toți scoși înafara statelor și angajați doar cei care merită în urma unei evaluari?

Zilele acestea s-a discutat foarte mult despre numirea V. Dragalin in functia de procuror-sef al Procuraturii Anticoruptie. Dincolo de toate intrebarile pe care le pune societatea, mie mi-au aparut alte intrebari mult mai grave legate de procuratura, in general.

Nu, nu am sa zic ca nu ma deranjeaza faptul ca candidata aleasa se cunostea cu mult inainte de a fi petrecut concursul.

Nu, nu am sa zic ca noua sefa, care locuieste de la 8 ani in SUA, vine dintr-un sistem de drept totalmente diferit de cel ce se aplica in Republica Moldova, respectiv, nu cunoaste nici sistemul asta de drept, darmite dreptul penal, procesual penal, dreptul civil si procesual civil etc. Or intre sistemul de drept anglo-saxon si cel romano-germanic, aplicat in RM sunt diferente majore. Cunosc aceste diferente la perfectie, deoarece orice doctor in drept peste hotare este obligat ca cunoasca sistemele de drept din lume si sa inteleaga diferentele intre ele. Multa bataie de cap mi-a dat sa construiesc o metodologie pentru a vedea diferentele in aplicarea dreptului concurentei in SUA si EU, care initial tocmai 5 ditamai profesori de pe ambele tarmuri ale Atlanticului imi spuneau ca este dificil de a compara.

De aceea, pentru a practica dreptul in alt stat esti nevoit(a) sa inveti totul de la zero, mai ales unul din alt sistem de drept. Ei, dar in RM nu se aplica nici legea, darmite regula generala.

Nu, nu o sa spun ca dincolo de faptul ca se afirma ca nu exista afiliere intre noua sefa si partidul de la guvernare, afiliere este intre partid si mama-sa, care a facut campanie la greu pentru ei.

Cele mai grave probleme sunt altele. Daca din 649 de procurori care sunt in baza de date nu s-a gasit macar un procuror, care in opinia guvernarii este onest si capabil sa conduca cu aceasta procuratura ma intreb cum o sa conlucreze cu subordonatii ei dna Dragalin si cum o sa faca ordine in aceasta procuratura?

Daca din 649 de insi care sunt de 2 ori peste norma europeana, insi ce ii hranim pe spatele micilor fermieri si producatori, atatia ani nu s-au gasit nimeni sa duca la finalitate nici un caz de rezonanta, atunci la ce ne mai trebuiesc astia care sunt?

Doar Platon are peste 20 dosare si nici unul finalizat! La ce ne trebuie o haita de procurori corupti si/sau analfabeti?

Oare nu era mai bine sa desfiinteze aceasta procuratura Anticoruptie si acel PCCOCS, toti scosi inafara statelor si angajati doar cei care merita in urma unei evaluari? Din atatia procurori care sunt de 2 ori peste norma macar 200 se vor selecta. Restul 100 ii luam din absolventi sau avocati, ca deh, spre deosebire de noua sefa, tinerii absolventi cred ca stiu ceva din dreptul penal al RM, deci au un avantaj.

V-am dat idei, draga guvernare, puteti sa nu imi multumiti. Ah, da eu stiu ca nici nu va intereseasa reformarea justitiei, sunt doar gogosi pentru cei care le inghit. Noi tare bine stim ca nu va conduce Dragalin, dar alde Morari sau Gribincea sau poate ei amandoi.

PS. va rog sa observati ca numarul avocatilor e din contra de 2 ori mai putin decat media europeana. Deci pe cine intereseaza drepturile omului in RM?

Inna Vîrtosu