Vremea: Caniculă în timpul zilei, urmată de averse și descărcări electrice

În zona de nord și centru a țării sunt prognozate averse cu descărcări electrice, iar la sud va fi cer variabil, potrivit prognozei meteorologilor. Maximele termice vor varia între +28 și +35 de grade, iar cele minime între +12 și +17 grade Celsius.

Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM), vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă de 27 km/h. Umiditatea aerului va fi de 80%.

La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între +12° și +28°C.

În centrul țării și în Capitală, temperaturile vor varia între +16° și +31°C.

În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între +17° și +35°C.