De la apeluri la acțiune la tăcere: Maia Sandu nu a comentat cazul de la Măgdăcești

La cinci zile de la tragedia care a șocat întreaga țară, președinta Maia Sandu nu a venit cu nicio reacție publică în cazul femeii ucise de propriul soț la Măgdăcești, deși aceasta solicitase ajutorul autorităților și beneficia de o ordonanță de protecție.

Ulterior au ieșit la iveală noi detalii despre anii de abuz prin care ar fi trecut femeia. Sesizarea Poliției și obținerea ordonanței de protecție ar fi reprezentat pentru aceasta o încercare disperată de a se salva.

Instituțiile statului au început abia după tragedie să verifice unde și cum a cedat sistemul. Au fost inițiate anchete și verificări privind acțiunile Poliției și ale Inspectoratului Național de Probațiune, iar directorul instituției din urmă și-a dat demisia.

Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a recunoscut că sistemul de monitorizare electronică a eșuat să-i ofere victimei protecția necesară. Autoritățile încearcă acum să stabilească de ce dispariția semnalului brățării agresorului nu a fost urmată de o intervenție.

În tot acest timp, Maia Sandu nu a comentat public tragedia. Tăcerea șefei statului contrastează cu declarațiile sale anterioare despre violența împotriva femeilor și responsabilitatea instituțiilor.

În luna martie, comentând cazul Ludmilei Vartic, Maia Sandu îndemna victimele să solicite sprijin inclusiv la nivel central:

„Vă rog insistent să cereți ajutor. Dacă nu aveți încredere în instituțiile locale, adresați-vă instituțiilor naționale”.

Președinta afirma atunci că există persoane și instituții capabile să ofere ajutor și că este esențial ca victimele violenței să facă acest pas. Femeia de la Măgdăcești l-a făcut. S-a adresat autorităților și a obținut o ordonanță de protecție, însă sistemul nu a reușit să-i salveze viața.

Maia Sandu a participat de-a lungul anilor și la Conferința internațională pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor. În 2022, șefa statului declara că „de cele mai multe ori, o moarte cauzată de violența domestică e rezultatul lipsei de reacție a instituțiilor”.

Ea promitea atunci perfecționarea legislației, pedepsirea agresorilor și, mai ales, aplicarea corectă a mecanismelor destinate protejării victimelor.

În 2024, de la tribuna aceleiași conferințe, Maia Sandu îndemna societatea și autoritățile „să nu tolerăm sau să trecem cu vederea cazurile de violență, să apelăm la ajutor și să oferim ajutor”.