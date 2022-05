OPHICHUS, a 13-a zodie

Potrivit astronomilor, fenomenul de precesiune a dus la modificarea celor 12 zodii pe care le cunoastem, zodiile „mutandu-se” spre vest cu aproximativ o luna, in functie de constelatii, astfel incat, de exemplu, Berbecii ar fi, de fapt, nascuti in zodia Pestilor. De asemenea, astronomii sustin ca persoanele care s-au nascut intre 29 noiembrie si 17 decembrie sunt intr-o zodie noua, Opchiuchus, pentru ca Soarele trece in acea perioada in constelatia cu acelasi nume. Desi nu pun la indoiala existenta constelatiei Opchiuchus, astrologii resping, insa, valoarea sa de semn astrologic si refuza sa se ghideze dupa ea in interpretarea astrogramelor.

Teoria celei de-a treisprezecea zodii a fost intens vehiculata si in urma cu circa 20 de ani, insa, nu a fost convingatoare pentru astrologi, argumentele in favoarea acestei teorii nereusind sa se sustina. Astfel, de la constelatia Opchiuchus, amintita inca din secolul I de astronomul Ptolemeu, se trage in schimb o „legenda” astrologica, potrivit careia Scorpionul si Capricornul ar fi fost initial o singura zodie, care a fost separata odata cu descoperirea Arcasului prin introducerea zodiei Sagetatorului. Aceeasi legenda spune ca, de atunci, Capricornul si Scorpionul nu au incetat niciodata sa se caute unul pe altul, afinitatea si simpatia dintre cele doua zodii fiind renumite.

Pozitia Soarelui, asa cum este ea perceputa datorita miscarii de rotatie a Pamantului, trece prin constelatiile care formeaza Zodiacul – Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanta, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator si Pesti. Zodiile sunt determinate de constelatia in care pare sa se afle Soarele in momentul in care s-a nascut o persoana. „Punctul zero” al Zodiacului a fost considerat in trecut ca fiind prima zi a primaverii in Emisfera Nordica. Aceasta zi se numea echinoctiu vernal si intervenea in momentul intersectiei orbitei imaginare descrise de soare in miscarea aparenta pe sfera cereasca si ecuatorul ceresc. In anul 600 i.Hr., punctul zero era in constelatia Berbec. Aceasta constelatie cuprindea primele 30 de grade ale orbitei, de la 30 la 60 de grade era constelatia Taur, si de la 60 la 90 Gemeni, la fel si pentru celelalte constelatii ale Zodiacului. Aceasta impartire stricta in cate 30 de grade reprezinta insa o conventie astrologica, gradele putand sa varieze in mod semnificativ din punct de vedere astronomic.

In plus, felul in care percepem pozitia constelatiilor este modificat in mod semnificativ de fenomenul de precesiune, care se datoreaza atractiei gravitationale a Lunii exercitata asupra bombarii de la ecuator a Pamantului, si are un ciclu de 25.800 de ani. In ultimele doua milenii si jumatate, aceasta miscare a fost cauza unei mutari a punctului de intersectie dintre orbita Soarelui si ecuator catre vest cu 36 de grade. In consecinta, potrivit astronomilor, zodiile s-au „mutat” spre vest cu aproximativ o luna, in functie de constelatii. Pentru ca oricine sa-si poata identifica zodia considerata reala de catre astronomi, „Life Science” a publicat un tabel cu datele in care Soarele se afla intr-o anumita constelatie, potrivit asezarii actuale a acestora si corectate in functie de miscarea de precesiune, cu precizarea ca acestea pot varia de la an la an. In tabel este inclusa si „cea de-a 13-a zodie”, Opchiuchus, din care ar face parte persoanele nascute intre 29 noiembrie si 17 decembrie.

Capricorn: 20 ianuarie – 16 februarie;

Varsator: 16 februarie – 11 martie;

Pesti: 11 martie – 18 aprilie;

Berbec: 18 aprilie – 13 mai;

Taur: 13 mai – 21 iunie;

Gemeni: 21 iunie – 20 iulie;

Rac: 20 iulie – 10 august;

Leu: 10 august – 16 septembrie;

Fecioara: 16 septembrie – 30 octombrie;

Balanta: 30 octombrie – 23 noiembrie;

Scorpion: 23 noiembrie – 29 noiembrie;

Ophiuchus: 29 noiembrie – 17 decembrie;

Sagetator: 17 decembrie – 20 ianuarie.

Potrivit adeptilor celei de-a a treisprezecea zodii, nativii din zodia Opchiuchus se nasc numai in familii aristocrate, primesc o educatie aleasa si nu sufera niciodata din cauza saraciei. Cu alte cuvinte, in aceasta zodie se nasc numai oameni interesanti, superbi, fermecatori, cu un inalt simt al moralitatii, profund dedicati stiintei si artelor frumoase.

Nativii nascuti in aceasta zodie au urmatoarele caracteristici:

Piatra pretioasa: calcarul si cristalele swarovski.

Verb reprezentativ: a coase

Zone erogene: unghiile si capul

Anotimp preferat: primavara

Hobbyuri: timbrele, muzica buna, drumetiile, pasiunea pentru ecologie, lucrul in echipa si dezvoltarea personala

Aptitudini: navigarea pe net, cunostinte word 2007, paint, solitaire, black jack, tetris

Muzica preferata: usoara

Permis de conducere: categoria B

Masina preferata: Wartburg