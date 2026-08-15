Ordinul de la Kiev: 30.000 de soldați ruși, condamnați la moarte în august! Cum vrea Zelenski să spulbere centura Donețkului

Preşedintele Ucrainei Volodîmîr Zelenski a declarat că Ucraina se aşteaptă ca cel puţin 30.000 de militari ruşi să fie „eliminaţi” în august, în timp ce Kievul îşi consolidează poziţiile pe direcţiile Sloviansk şi Kostiantînivka, relatează Kyiv Post.

„Mă aştept ca acum, în august, să fie eliminaţi nu mai puţin de 30.000 de ocupanţi”

„Mă aştept ca acum, în august, să fie eliminaţi nu mai puţin de 30.000 de ocupanţi”, a declarat Zelenski în discursul său de vineri seară, conform news.ro.

Declaraţia a venit după un raport privind situaţia de pe front, prezentat de comandantul-şef Mîhailo Drapatîi.

„Am stabilit măsurile şi resursele necesare pentru consolidarea direcţiilor Sloviansk şi Kostiantînivka”, a spus Zelenski.

Potrivit liderului de la Kiev, forţele ucrainene contracarează atacurile ruseşti şi tentativele de infiltrare în poziţiile lor defensive.

La începutul acestei săptămâni, Zelenski a declarat că trupele ucrainene au restabilit controlul asupra a 26 de localităţi pe direcţia Oleksandrivka.

El a mai spus că deciziile luate începând din toamna trecută au permis Ucrainei să avanseze către „o apărare semnificativ mai tehnologizată”, bazată într-o măsură tot mai mare pe drone şi alte sisteme fără pilot.

Câştigurile teritoriale ale Rusiei nu sunt ireversibile

Ţinta de 30.000 reflectă strategia Ucrainei de a utiliza tehnologia pentru a provoca pierderi grele forţelor ruse şi, în acelaşi timp, pentru a încetini înaintarea acestora.

Sloviansk şi Kostiantînivka rămân componente-cheie ale centurii defensive ucrainene din regiunea Doneţk, ceea ce face esenţială consolidarea acestor sectoare.

Recenta recucerire a unor localităţi pune, de asemenea, sub semnul întrebării eforturile Moscovei de a prezenta teritoriile ucrainene ocupate drept câştiguri ireversibile, comentează Kyiv Post.

În cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU din 9 iulie, reprezentantul permanent adjunct al Ucrainei, Volodîmîr Pavlicenko, a declarat că un recrut rus s-ar putea aştepta să supravieţuiască doar între zece zile şi trei săptămâni, din momentul sosirii într-un centru de instruire şi până la moartea pe câmpul de luptă.

El a afirmat că Rusia a pierdut peste 30.000 de militari în luna mai şi aproximativ 28.000 în iunie.