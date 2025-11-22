Ororile Holodomorului din Ucraina, prezentate în imagini în UTA Găgăuzia

Mai multe fotografii care reflectă ororile Holodomorului din Ucraina în anii 1932-1933 a fost prezentate astăzi în satul Avdarma din autonomia găgăuză. Imaginile teribile au fost imortalizate de un inginer chimist austriac. La evenimentul de lansare a expoziţiei şi de comemorare a victimelor Holodomorului au participat autorităţi locale şi centrale, membrii Ambasadei Ucrainei la Chişinău dar şi reprezentanţi ai comunităţii de ucraineni şi găgăuzi.

Samara Pierce este strănepoata lui Alexander Wienerberger, cel care a fost martot acelor momente dramatice şi a reuşit să păstreze prin obiectivul unui fotoaparat ceea ce se întâmpla în localităţile din Ucraina.

„În 2012 am aflat că străbunelul meu făcuse aceste fotografii ale Holodomorului. Nimeni din familie nu cunoştea despre cele întâmplate decât fiica lui. Bunica încercase să vorbească despre Holodmor în anii 80, însă din cauza regimului de atunci ea a fost redusă la tăcere”, spune Samara Pearce, strănepoata lui Alexander Wienerberger.

Oficialii au făcut şi o vizită la muzeul din satul Avdarma, unde a fost lansată şi o expoziţie informativă despre acele file negre ale istoriei.

„Acelaşi regim, care acum 90 de ani în urmă a încercat să zdrobească Ucraina prin foamete, astăzi încearcă să o zdrobească printr-un război barbar. Lovituri deliberate asupra infrastructurii civile, menită să provoace cât mai multe victime în rândul populaţiei civile, deportări ca şi atunci, torturi, răpirea copiilor, distrugerea patrimoniului cultural, toate acestea reprezintă o continuitatea a acelei politici de a supune unele naţiuni”, menționează Paun Rohovei, ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova.

Stella Jantuan, consilier al Preşedintelui Republicii Moldova: Păstrarea acestei memorii ne face să fim mai puternici, ne face să fim plini de demnitate şi mândrie faţă de istoria noastră. Să ştim cum să menajăm aceste lecţii istorice pentru viitorul ţării noastre şi a copiilor noştri. Ne face să ne raliem la valorile democratice ca să nu se repete niciodată ororile unor regimuri totalitariste şi autocrate.

„Eu consider că un colţ dedicat memoriei trebuie să fie în fiecare localitate, fie pe lângă biserică sau pe lângă şcoală, fie pe lângă primărie .

La eveniment au fost prezenţi şi reprezentanţi ai comunităţii ucrtainene din Republica Moldova.

„Autorităţile sovietice au făcut totul pentru a ascunde aceste crime. Totuşi, acest adevăr este cunoscut. El e viu pentru toţi cei care au trecut prin această groază, au supravieţuit, nu a iertat şi au transmis această comemorare generaţiilor următoare”, a adăugat Dmitri Lekarțev, președintele Congresului Național al Ucrainenilor din Moldova.

În 2006, Rada Supremă de la Kiev a recunoscut în mod oficial Holodomorul drept genocid împotriva poporului ucrainean. Potrivit istoricilor, Holodomorul din anii 1932-1933 a luat viaţa a peste 3,9 milioane de ucraineni. Iar în urma foametei organizate în Basarabia, din anii 1946 – 1947, au murit în jur de 300.000 oameni.