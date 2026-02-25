Parlamentul găzduiește o expoziție fotografică dedicată refugiaților din Ucraina

Parlamentul Republicii Moldova a inaugurat ieri, 24 februarie, o expoziție fotografică ce ilustrează impactul războiului din Ucraina asupra oamenilor. Evenimentul este organizat cu sprijinul Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova.

Expoziția este structurată în trei secțiuni tematice, fiecare surprinzând o dimensiune distinctă a realităților generate de război.

Secțiunea „Inimă mare” prezintă sprijinul oferit refugiaților ucraineni într-un centru de cazare din Republica Moldova.

Secțiunea „Diplome neprimite” aduce în prim-plan poveștile studenților care și-au pierdut viața înainte de a-și încheia studiile, iar „Fenomenul puterii” reunește portrete ale militarilor și civililor reveniți din captivitate, evidențiind reziliența și forța lor interioară.

Potrivit autorităților, evenimentul oferă un prilej de reflecție asupra pierderilor provocate de război, asupra puterii de a merge mai departe și asupra importanței solidarității față de persoanele afectate de conflict.