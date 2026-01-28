Republica Moldova prelungește protecția temporară pentru refugiații ucraineni

Guvernul a decis ca refugiații ucraineni aflați în Republica Moldova să beneficieze de protecție temporară până la 1 martie 2027. Totodată, autoritățile introduc un mecanism online pentru prelungirea statutului, care va fi disponibil între 1 februarie și 30 aprilie 2026.

Măsura vine pentru a oferi stabilitate și continuitate persoanelor strămutate, asigurând acces la educație, servicii medicale și locuri de muncă. „Continuăm să protejăm persoanele vulnerabile și să le integrăm în comunitate”, a declarat Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin.

Noua procedură electronică permite actualizarea datelor statistice și o gestionare mai eficientă a resurselor publice. Beneficiarii vor depune cererea online, iar statutul se va prelungi automat în sistem, fără a fi necesară prezentarea fizică. Confirmarea prelungirii va putea fi verificată prin codul QR de pe documentul de identitate.

Cei care nu depun cererea în termen vor pierde temporar protecția, însă vor putea solicita reactivarea acesteia. Totodată, minorii care au împlinit 14 ani între 1 martie 2023 și 1 ianuarie 2026 trebuie să se prezinte la Inspectoratul General pentru Migrație pentru preluarea datelor dactiloscopice.

Până în prezent, peste 87.000 de refugiați ucraineni au cerut protecție temporară, dintre care aproximativ 20.000 sunt copii. În țară funcționează 18 centre de plasament temporar, cu 1.111 locuri disponibile și o rată de ocupare de 82%.

Protecția temporară permite refugiaților să rămână legal în Republica Moldova, să lucreze, să studieze și să beneficieze de servicii sociale și medicale. În cazul repatrierii voluntare sau absenței prelungite de peste 45 de zile, statutul este suspendat.