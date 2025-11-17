Partidul „Democrația Acasă” cere crearea unei comisii speciale pentru retragerea completă a Republicii Moldova din CSI

Fracțiunea „Democrația Acasă” a înregistrat un proiect de hotărâre prin care solicită instituirea unei comisii parlamentare speciale ce ar avea misiunea de a coordona și accelera procesul de retragere definitivă a Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente.

Proiectul, depus pe 14 noiembrie 2025, prevede ca noua comisie să elaboreze un calendar detaliat al ieșirii din CSI, să examineze toate obligațiile internaționale ale Republicii Moldova în cadrul organizației și să prezinte Legislativului un raport preliminar în termen de 60 de zile.

Raportul final ar urma să fie transmis Parlamentului până la 31 martie 2026.

Autorii proiectului califică denunțarea Acordului de constituire a CSI drept „un act de suveranitate și consecvență politică”. Ei insistă, totodată, că ieșirea din organizație „nu afectează relațiile bilaterale” ale Chișinăului cu statele membre și că procesul „nu implică cheltuieli suplimentare din buget”.

Inițiativa legislativă este semnată de deputații Vasile Costiuc, Sergiu Stefanco, Ana Țurcan-Oboroc, Valentina Meșină, Alexandru Chițu și Alexandru Verșinin.