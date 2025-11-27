Mandatul lui Ion Ceban la Primăria Chișinău se dovedește a fi o frână majoră pentru modernizarea orașului, într-un moment în care capitalele europene se dezvoltă accelerat cu bani din fonduri nerambursabile. În timp ce alte administrații locale din regiune absorb sute de milioane de euro pentru infrastructură, digitalizare, transport și servicii publice, Chișinăul rămâne blocat în proiecte minore și promisiuni neonorate, din cauza unui primar incapabil să treacă de porțile Europei — la propriu și la figurat.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Ion Ceban ar figura pe lista persoanelor cu restricții de intrare în spațiul Schengen, din cauza suspiciunilor legate de colaborări cu structuri apropiate serviciilor secrete ruse. Deși Ceban evită constant subiectul, realitatea este că un primar izolat internațional nu poate negocia parteneriate, nu poate participa la reuniuni europene și, mai grav, nu poate obține finanțări externe pentru proiecte strategice ale orașului.

Această situație are consecințe directe asupra Chișinăului. În timp ce capitalele vecine beneficiază de granturi și investiții europene consistente, administrația lui Ceban se limitează la acțiuni de imagine, proiecte nefinalizate și contracte controversate, în timp ce fondurile europene — motorul dezvoltării urbane moderne — rămân practic inaccesibile.

Blocajul lui Ceban în raport cu UE se răsfrânge asupra tuturor domeniilor: infrastructură rutieră, transport public, eficiență energetică, reabilitarea clădirilor, digitalizarea administrației, programe sociale și educaționale. În loc să aducă bani pentru oraș, primarul ține Chișinăul captiv într-o zonă gri, între declarații populiste și dependențe politice greu de ignorat.

În timp ce alte capitale își transformă radical serviciile publice cu sprijin european, Chișinăul rămâne sub conducerea unui edil care nu poate accesa fonduri europene și nu poate reprezenta orașul în spațiul comunitar, din cauza propriilor sale probleme de credibilitate și suspiciunilor privind legăturile cu Federația Rusă.

Chișinăul plătește prețul: stagnare, oportunități ratate, proiecte anulate sau întârziate, iar responsabilitatea politică aparține exclusiv lui Ion Ceban — primarul care a izolat capitala Republicii Moldova tocmai în momentul în care Europa este mai deschisă ca oricând pentru sprijin și investiții.