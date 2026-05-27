Partidul Nostru, alături de agricultori: Guvernul trebuie să ia măsuri urgente pentru fermieri

Partidul Nostru susține revendicările agricultorilor și cere Guvernului să ofere mai mult sprijin fermierilor. Declarația a fost făcută de deputatul formațiunii, Alexandr Berlinschii, care a participat la protestul agricultorilor din fața Guvernului.

Berlinschii a subliniat că agricultura este una dintre cele mai importante ramuri ale economiei, însă acțiunile autorităților creează impresia că nu sunt orientate spre susținerea reală a fermierilor. Potrivit acestuia, agricultorii așteaptă măsuri concrete promise de Guvern, inclusiv mecanisme clare privind returnarea accizelor.

Deputatul Partidului Nostru a amintit că formațiunea a fost printre primele care au cerut sprijin direct pentru agricultori și a înregistrat în Parlament un proiect de lege care prevede fixarea în lege a mecanismului de returnare a accizelor, pentru a oferi predictibilitate fermierilor în planificarea bugetelor.

Totodată, Alexandr Berlinschii a criticat legea privind camerele agricole, contestată de Partidul Nostru la Curtea Constituțională, susținând că aceasta riscă să subordoneze politic sectorul agricol.

„Agricultura trebuie susținută prin returnarea accizelor, credite accesibile și politici fiscale corecte. Fermierii au nevoie de sprijin real, nu doar de promisiuni”, a declarat deputatul.