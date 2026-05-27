România suspendă finanțarea proiectelor din RM pentru anul 2026

Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului Românie a anunțat suspendarea sesiunii de finanțare a proiectelor pentru anul 2026, aferentă perioadei 9 aprilie – 3 mai.

Potrivit instituției, suspendarea intervine în contextul Hotărârii Curții de Apel București nr. 905/2026 din 21 mai 2026, iar toate procedurile aferente apelului de proiecte sunt oprite „până la noi dispoziții legale”.

Reprezentanții DRRM nu au anunțat, deocamdată, un nou calendar pentru reluarea sesiunii de finanțare sau pentru evaluarea proiectelor deja depuse.