„Următoarele luni sunt critice”. Un comandant ucrainean anunță că un moment de cotitură e iminent în războiul cu Rusia

Ucraina are o fereastră de șase luni pentru a prelua inițiativa pe câmpul de luptă și pentru a-și consolida poziția în vederea negocierilor de pace, a declarat pentru Reuters un comandant de rang înalt, susținând că un „moment de cotitură” este iminent după mai bine de patru ani de război.

Forțele ruse au înregistrat unele progrese de la invazia pe scară largă din februarie 2022, însă avansul lor a încetinit în acest an, iar trupele ucrainene intensifică presiunea pe câmpul de luptă.

Generalul de brigadă Andrii Bilețki, care comandă Corpul III al Armatei Ucrainene, una dintre cele mai respectate forțe militare, a declarat pentru Reuters că armata Rusiei este epuizată și incapabilă să realizeze progrese majore.

Dacă armata ucraineană va reuși să-și mențină avântul pe parcursul a câteva luni, va putea prelua inițiativa de-a lungul liniei frontului și va putea forța Rusia să renunțe la planurile sale privind ultima parte a regiunii Donețk din estul Ucrainei, pe care încă nu o ocupă, a spus el.

„Cred că următoarele șase până la nouă luni reprezintă un moment de cotitură”, a declarat Bilețki. „Mai precis, cred că următoarele șase luni sunt cele mai critice”, a spus el.

Scopul Kievului: negocieri din poziție de forță

Controlul asupra regiunii Donețk este unul dintre principalele obstacole în negocierile de pace, care au ajuns într-un impas.

Rusia dorește întreaga regiune, inclusiv o serie de orașe puternic fortificate pe care Ucraina refuză să le cedeze.

„Trebuie să stabilim direcțiile în care ne putem îmbunătăți pozițiile, să cucerim câteva puncte strategice și apoi să discutăm cu rușii dintr-o poziție de forță – nu de slăbiciune – despre un armistițiu cu adevărat stabil”, a spus Bilețki.

„Din punct de vedere militar, acest lucru este realist”, a spus el.

Bilețki, un controversat politician naționalist de extremă dreapta este cel care a fondat Batalionul Azov. Integrat în comanda armatei ucrainene, el comandă acum zeci de mii de soldați.

„Este mult mai probabil ca rușii să se epuizeze”

Progresul Rusiei a fost complicat de decizia miliardarului Elon Musk de a refuza forțelor Moscovei accesul la serviciul său de internet prin satelit Starlink.

În același timp, Kievul a intensificat atacurile cu drone asupra apărării antiaeriene și a logisticii ruse, contribuind la reușita mai multor lovituri cu rază lungă care au lovit instalații petroliere și militare din Rusia.

În paralel, atacurile cu drone au început să ucidă sau să rănească și să scoată din luptă zeci de mii de soldați ruși în fiecare lună.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat săptămâna trecută că Ucraina a recucerit aproape 600 km pătrați de teritoriu în 2026. Moscova controlează în prezent aproape o cincime din teritoriul ucrainean.

Evaluând situația militară, John Helin, de la grupul de analiză a conflictelor Black Bird, cu sediul în Finlanda, a fost de acord cu Bilețki, afirmând că oboseala este o problemă pentru forțele ruse, în timp ce efortul de război al Ucrainei este împiedicat de lipsa de personal.

„Se pare că, la patru sau cinci luni de la începutul acestui an, este mult mai probabil ca rușii să se epuizeze înainte ca problemele Ucrainei să ajungă la un punct critic”, a declarat el pentru Reuters.

Forțele ucrainene „contestă acum în mod activ caracterul pozițional al războiului”

Mai multe studii au subliniat momentul potențial important al războiului.

Luni, Institutul pentru Studiul Războiului, cu sediul în SUA, a observat că forțele ucrainene „contestă acum în mod activ caracterul pozițional al războiului” și ar putea fi în curând capabile să organizeze atacuri mecanizate limitate.

Săptămâna trecută, un studiu al Institutului Internațional de Studii Strategice, un think-tank de la Londra, a spus că Kremlinul se va afla în curând în fața unei alegeri fundamentale: fie să escaladeze, fie să-și reducă obiectivele de război.

Pentru a continua războiul cu Ucraina, Kremlinul va fi nevoit să recurgă la măsuri nepopulare, printre care o nouă mobilizare parțială, închiderea frontierelor, suspendarea ultimelor libertăți civile post-sovietice și trecerea la o economie dirijată de tip sovietic, a spus raportul.

Fortificațiile din Donbas

Trupele ruse avansează în prezent spre pozițiile fortificate din estul Ucrainei, unde luptele fac ravagii în interiorul orașului strategic Kostiantinivka.

Constelația de orașe puternic fortificate constituie punctul de sprijin al apărării ucrainene. Capturarea acesteia ar permite Rusiei să amenințe restul regiunii Donbas și, posibil, restul Ucrainei.

Bilețki a declarat că trupele sale mențin ferm flancul din jurul orașului Sloviansk, bastionul nordic al centurii, forțând Rusia să atace orașul frontal.

Astfel de asalturi costisitoare au contribuit la epuizarea forțelor ruse și au dus la pierderi grele pentru Moscova, inclusiv în rândul comandanților, a spus el, vorbind despre o degradare profesională a armatei de la Moscova.

„Lipsa de personal nu le mai permite să avanseze așa cum o făceau, de exemplu, acum un an”, a spus Bilețki.

El a spus că este prea devreme pentru a trage concluzii din recentul succes al Kievului, dar că Ucraina ar putea profita de acesta continuând atacurile de rază medie și avansând „cu prudență”.

Moscova „pierde radical” în ceea ce privește comunicațiile de pe câmpul de luptă din cauza măsurilor luate de Musk împotriva utilizării Starlink, a spus Bilețki.

El a spus însă că Kievul și Moscova sunt la egalitate în ceea ce privește tehnologia în evoluție, Ucraina conducând în domeniul vehiculelor terestre fără pilot și al dronelor bombardier grele, iar Rusia câștigând cursa pentru dronele cu fibră optică, care nu pot fi bruiate.