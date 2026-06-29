Partidul Nostru cere extinderea anchetei parlamentare privind escrocheriile

Partidul Nostru solicită extinderea anchetei parlamentare privind escrocheriile telefonice, financiare și digitale. Formațiunea propune ca termenul de activitate al comisiei de anchetă să fie prelungit de la 30 la 60 de zile, iar Renato Usatîi să fie audiat pentru a prezenta informații suplimentare.

Partidul Nostru a înregistrat un proiect de hotărâre prin care cere extinderea termenului de activitate al Comisiei de anchetă pentru examinarea fenomenului escrocheriilor telefonice, financiare și digitale.

Autorii proiectului sunt președintele fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, și vicepreședintele fracțiunii, Alexandr Berlinschii.

Aceștia susțin că termenul inițial de 30 de zile nu este suficient pentru o analiză completă a fenomenului, care implică aspecte tehnice, financiare, instituționale și transfrontaliere.

Potrivit autorilor, datele prezentate până acum sunt fragmentare și nu reflectă dimensiunea reală a prejudiciilor, numărul total al victimelor și eficiența măsurilor de combatere.

Proiectul prevede extinderea obiectului anchetei, astfel încât comisia să stabilească numărul real al victimelor, inclusiv al celor care nu au depus plângeri, valoarea totală a prejudiciilor, sumele recuperate și rezultatele investigațiilor finalizate cu condamnări.

Totodată, este propusă audierea deputatului Renato Usatîi, care, potrivit autorilor, deține și sistematizează informații relevante despre victime și scheme de fraudă care nu se regăsesc în statisticile oficiale.

După această audiere, comisia ar putea solicita informații suplimentare și organiza noi audieri cu reprezentanții instituțiilor responsabile de prevenirea și combaterea fraudelor, inclusiv ai organelor de drept, sistemului bancar și operatorilor de comunicații.

Amintim că Parlamentul a constituit, pe 4 iunie, la inițiativa Partidului Nostru, Comisia de anchetă pentru examinarea fenomenului escrocheriilor telefonice, financiare și digitale și evaluarea eficienței măsurilor de prevenire și combatere a acestora.

Decizia a fost luată după ce președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a făcut declarații despre o grupare criminală internațională care ar fi prejudiciat cetățenii Republicii Moldova cu aproximativ un miliard de lei.

Politicianul susține că a obținut acces direct la serverele și corespondența internă a infractorilor. Potrivit acestuia, datele ar arăta că, din totalul de un milion de victime la nivel global, 100.000 sunt cetățeni moldoveni.

La inițiativa lui Renato Usatîi, Partidul Nostru desfășoară o campanie de informare a populației privind riscurile escrocheriilor telefonice, financiare și digitale, precum și măsurile de protecție împotriva acestora.

Datele statistice arată că, în anul 2025, prejudiciile cauzate cetățenilor Republicii Moldova prin intermediul escrocheriilor online au depășit 270 de milioane de lei.

Potrivit Partidului Nostru, fenomenul depășește nivelul unor fraude izolate și implică grupări criminale organizate, inclusiv cu componente transfrontaliere.