Tiraspolul pune pe lista neagră presa de la Chișinău. Reacția autorităților de drept

Biroul politici de reintegrare a reacționat după ce așa-zisele structuri de securitate din regiunea transnistreană au publicat o listă cu publicații și canale de Telegram pe care le acuză că ar dezinforma despre Transnistria și Rusia și că ar colabora cu Serviciul de Informații și Securitate.

Biroul a declarat că „nu este cazul să fie asigurată vizibilitate mesajelor pretinsei structuri de forță”, pe care o consideră responsabilă de menținerea regiunii într-o stare permanentă de autoizolare și de încălcarea gravă a drepturilor fundamentale ale omului.

Potrivit autorității, acuzațiile constante lansate la adresa autorităților constituționale și alimentarea fricii colective fac parte dintr-un mecanism de atacuri hibride.

„Acuzarea constantă a autorităților constituționale și alimentarea fricii colective fac parte din tehnicile de atacuri hibride, regizate și difuzate de actori ce promovează secesionismul și destabilizările sociale”, se arată în reacție.

Biroul politici de reintegrare susține că acțiunile ilegale ale acestor structuri perpetuează un climat de restrângere gravă a libertății de exprimare și a libertății presei, iar persoanele care încearcă să-și revendice drepturile sunt supuse practicilor represive, inclusiv prin dosare fabricate.

La rândul său, Serviciul de Informații și Securitate a reiterat că așa-numitele structuri din regiunea transnistreană sunt neconstituționale și nu fac parte din cadrul legal al Republicii Moldova.

Scandalul a izbucnit după ce pretinsa „securitate” de la Tiraspol a publicat o listă cu publicații și canale de Telegram considerate „ostile” și a îndemnat locuitorii din stânga Nistrului să raporteze dacă vor fi contactați de reprezentanții acestora.

Autoritățile separatiste susțin că aceste platforme media ar fi coordonate de SIS pentru a denigra Rusia și Transnistria.

Pe lista publicată de acestea se regăsesc canalele și publicațiile ЧЕРНЫЙ | БЕЛЫЙ СПИСОК ПМР, ЧБ ПМР Life Style, Республика ВГ, «Топор live | ПМР, ЧТД Приднестровье, МОЛНИЯ ПМР, Приднестровье 112, 600 секунд МОЛДОВА, MOLDANALYTICS, PRIVIREA, НЕМОРАРЬ, Молдавский телескоп, Бессарабский, AVA TV, Начало Перемен, МОСТ | Приднестровье, Zona de Securitate, Приднестровье și Маленькая страна.

Potrivit structurilor separatiste, administratorii acestor platforme ar publica materiale „în numele poporului din Transnistria”, folosind teme socio-economice pentru a crea panică și tensiune.

În replică, publicația Zona de Securitate a declarat că pe listă se regăsesc inclusiv canale anonime care, potrivit surselor sale, ar fi coordonate chiar de pretinsul MGB și care publică materiale denigratoare la adresa jurnaliștilor redacției.

Jurnaliștii susțin că anterior li s-ar fi interzis acestor canale să utilizeze logoul publicației sau să citeze materialele redacției pentru a evita popularizarea informațiilor și a echipei editoriale.

Totodată, redacția afirmă că a fost inclusă anterior într-o listă a organizațiilor considerate periculoase pentru așa-zisa „rmn”, fiind acuzată că ar submina securitatea și independența regiunii.

Potrivit reprezentanților publicației, aceste restricții ar fi legate de faptul că scriu constant despre încălcările drepturilor omului, detențiile ilegale, situația socio-economică și acțiunile structurilor de la Tiraspol.

„Catalogăm acest demers al MGB drept parte a unei campanii mai ample de denigrare a redacției noastre și de influențare a opiniei publice din regiune”, au transmis jurnaliștii.

Separatiștii susțin că aceste resurse media ar colabora cu structuri de securitate de la Chișinău pentru a promova atitudini negative față de așa-zisa „statalitate” a regiunii și că ar distorsiona evenimente istorice, rolul Rusiei în menținerea păcii pe Nistru și situația socio-politică din Transnistria.

În același timp, cetățenilor din teritoriile controlate de administrația separatistă li s-a cerut să raporteze orice încercare de contact din partea jurnaliștilor acestor publicații.