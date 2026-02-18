Partidul Nostru contestă la Curtea Constituțională Legea cetățeniei. Alexandr Berlinschii: Peste 26.000 de persoane sunt afectate

Fracțiunea Partidul Nostru a sesizat Curtea Constituțională a Republicii Moldova, solicitând declararea neconstituționalității Legii cetățeniei, adoptată în vara anului 2025. Anunțul a fost făcut de deputatul Alexandr Berlinschii, care a precizat că motivul este refuzul PAS de a susține proiectul de lege al Partidului Nostru.

„Fracțiunea Partidului Nostru a solicitat Curții Constituționale să declare neconstituțională legea cu privire la cetățenie. Reamintesc, o lege aprobată într-un termen record – 21 de zile, lectura I și lectura a II-a, în vara anului 2025. Pentru ei au fost suficiente 21 de zile să aprobe o lege, însă noi ne aflăm la aproape două luni de când a apărut o problemă gravă în societate, creată de către ei, și nu au timp și nici dorință să examineze proiectul nostru de lege privind modificarea și evitarea blocajului creat artificial”, a declarat Alexandr Berlinschii.

Potrivit deputatului, Agenția Servicii Publice a anunțat public că peste 26.000 de cetățeni sunt nevoiți să treacă prin proceduri de redobândire a cetățeniei, deși dețin certificate care atestă acest statut.

„Sperăm foarte mult că Înalta Curte va examina într-un termen cât mai rapid solicitarea noastră și va pune punct acestui dezmăț juridic”, a mai spus deputatul.

Reprezentanții Partidului Nostru a amintit că documentul elaborat de formațiune vine să soluționeze problema și propune ca cetățenia să fie confirmată în baza certificatului de naștere, indiferent de vârstă. Totodată, proiectul introduce o măsură asiguratorie pentru a preveni eventuale fraude: în cazul în care dovada cetățeniei se face prin certificatul de naștere, indiferent de vârstă, autoritatea competentă verifică din oficiu, prin registrele de stat, datele necesare privind dobândirea cetățeniei prin naștere, fără impunerea unor condiții suplimentare solicitantului.

Curtea Constituțională urmează să examineze sesizarea și să decidă asupra admisibilității acesteia.