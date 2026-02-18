Școlile din regiunea transnistreană au prescurtat lecțiile din cauza ninsorii

În mai multe școli din regiunea transnistreană, miercuri, lecțiile au fost prescurtate. Potrivit mesajelor din grupurile școlare, durata acestora a fost redusă la 30 de minute. Deciziile sunt luate de conducerea instituțiilor de învățământ.

Lecțiile nu au fost anulate complet, însă ziua școlară pentru mulți elevi se va încheia mai devreme decât de obicei. Programul este ajustat în funcție de condițiile meteorologice și de trafic.

Condițiile meteorologice dificile se mențin pe parcursul zilei. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Coduri galben și portocaliu pentru 18 februarie, între orele 02:00 și 20:00, din cauza precipitațiilor puternice și intensificării vântului.

În regiunile sudice ale țării, precum și în centru și sudul regiunii transnistrene, este în vigoare codul portocaliu.