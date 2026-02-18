Populația Moldovei a scăzut cu circa 29.000 de persoane într-un singur an

Populația Republicii Moldova a scăzut cu aproape 29.000 de persoane într-un singur an, ajungând în 2025 la circa 2,39 milioane de locuitori. Reducerea reprezintă un declin de aproape 1,2% și confirmă tendința de depopulare din ultimii ani. Datele sunt prezentate în recalculările efectuate de Biroul Național de Statistică.

Declinul demografic continuă atât în mediul urban, cât și în cel rural, însă scăderea este accentuată în sate, unde populația a scăzut cu circa 18.000.

Zona rurală rămâne însă principala zonă de trai a cetățenilor, cu aproximativ 57% din populație. În orașe, populația s-a redus cu peste 10.000 de persoane, reprezentând circa 43% din locuitori.

Potrivit BNS, structura pe sexe arată că femeile rămân majoritare, depășind numărul bărbaților cu peste 120.000, tendință menținută și în 2024, și în 2025, pe fondul migrației externe și al diferenței de speranță de viață.

Din punct de vedere regional, cea mai mare concentrație a populației se înregistrează în centrul țării, inclusiv în municipiul Chișinău, urmat de nord, în timp ce sudul rămâne regiunea cu cei mai puțini locuitori.