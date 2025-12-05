Urgență ecologică la Florești: Lucrările de curățare a râului Răut, abandonate

Lucrările de curățare a albiei râului Răut, estimate la peste 9 milioane de lei și lansate public înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, sunt blocate de mai multe luni în zona raionului Florești. Deși inițial au fost prezentate utilaje și imagini pentru promovarea proiectului, pe teren nu se mai observă tehnică, muncitori sau panoul informativ obligatoriu.

Situația a fost documentată recent de deputatul Alexandr Berlinschii (Partidul Nostru), care a vizitat zona și a constatat, împreună cu primarul satului Băhrinești, Victor Covalenco, că albia râului este puternic înnămolită. Acesta afirmă că depunerile de noroi creează probleme de mediu și afectează direct gospodăriile din localitate.

Potrivit primarului, apa se revarsă periodic în curțile oamenilor, iar mirosul este tot mai greu de suportat. El susține că lucrările au fost începute doar simbolic și că, în prezent, nu există nicio activitate pe șantier.

Primăria Băhrinești a solicitat explicații instituțiilor de mediu. Specialiștii de la „Apele Moldovei” au efectuat studii care confirmă starea precară a albiei, însă autoritățile centrale nu au oferit până acum un plan clar privind continuarea lucrărilor, susține administrația locală.

Primarul afirmă că reprezentanți ai unor instituții centrale au vizitat zona în toamnă și au declarat că până la sfârșitul anului problema va fi rezolvată. Pe teren, însă, nu există semne de progres.

Deputatul Alexandr Berlinschii ridică și alte întrebări legate de procedura de achiziții, menționând că o companie care propusese un preț mai mic la licitație ar fi fost descalificată. El solicită Ministerului Mediului să prezinte public stadiul proiectului, lucrările efectuate până acum, tehnica planificată și termenul estimat de finalizare.

Primarul Victor Covalenco afirmă că situația necesită intervenție urgentă, pentru a preveni agravarea problemelor de mediu și noi pagube materiale în gospodăriile localnicilor. Acesta speră că autoritățile vor relua lucrările și vor asigura o monitorizare transparentă a banilor publici.