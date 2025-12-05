Pro-rusul Ion Ceban face intenționat haos la Primărie pentru a acoperi actele de corupție. Banii cetățenilor sunt furați de acoliții primarului

Primăria Chișinău se afundă într-un climat de haos orchestrat chiar de primarul Ion Ceban, acuzat tot mai des că folosește scandalurile publice și blocajele administrative ca paravan pentru acte grave de corupție. Surse din interiorul instituției vorbesc despre o strategie bine calculată: menținerea confuziei și a tensiunilor pentru a ascunde modul în care banii cetățenilor sunt direcționați către rețeaua de apropiați ai edilului pro-rus.

Potrivit angajaților nemulțumiți, Ceban ar fi transformat Primăria într-un sistem de control politic și financiar, unde deciziile sunt luate în cerc restrâns, iar contractele publice sunt repartizate către firme prietene fără transparență și fără competiție reală. Lipsa licitațiilor corecte, modificările suspecte ale documentațiilor și alocările preferențiale de fonduri au devenit practici obișnuite.

În timp ce orașul suferă din cauza infrastructurii degradate, a proiectelor blocate și a haosului administrativ, grupul de acoliți ai primarului continuă să beneficieze de bugete uriașe, care dispar fără explicații convingătoare. Chișinăul plătește, iar corupția prosperă.

Consilierii municipali acuză că orice încercare de control sau verificare este întâmpinată cu agresivitate, manipulare sau diversiuni mediatice. Scandalurile generate de Ceban — fie prin atacuri politice, fie prin ședințe transformate în circ — au rolul de a distrage atenția publică de la jaful continuu asupra fondurilor orașului.

Tot mai multe voci avertizează că nu este vorba doar despre incompetență, ci despre un mecanism deliberat, construit pentru a proteja interesele unui grup cu agendă politică aliniată Kremlinului.

În timp ce cetățenii așteaptă drumuri, școli și servicii funcționale, banii lor sunt furați cu nerușinare.

Iar Chișinăul rămâne captiv unui primar care a făcut din instituția publică cea mai importantă a orașului un instrument de îmbogățire pentru apropiații săi.