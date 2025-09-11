Partidul Nostru: Nicio pensie mai mică de 5000 de lei pe lună și indexarea pensiei la rata inflației – stabilită în Constituție!

Ca pensionarul să nu depindă de nicio guvernare și de mofturile politicienilor de orice culoare, noi propunem două lucruri. Pensia minimă să nu fie mai mică de 5000 de lei și în Constituție să fie expres stabilită indexarea pensiei la rata inflației!

Pensia minimă să fie și pentru cei care au probleme cu stagiul – unii nu pot demonstra că au zece ani de zile, altuia i se spune că a făcut serviciul militar în armata sovietică și asta nu se socotește – ca să nu studiem fiecare caz în parte. Când cresc prețurile la servicii, mărfuri și produse alimentare, crește inflația. De aceea, ca niciun Guvern să nu poată șantaja înainte de alegeri pensionarii, noi vom introduce în Constituție creșterea pensiei odată cu inflația. La noi așa este făcut sistemul, ca să ajungă cât mai puțini oameni la pensie – se ridică vârsta de pensionare și la cât mai puțini oameni să le fie achitată pensia.

Vă prezint doar una dintre soluțiile de unde vom găsi rapid bani în acest scop, nu peste ani. Cetățenia prin investiție, care există deja în mai multe țări. Or, cu pașaportul moldovenesc poți merge și în Uniunea Europeană fără viză și în fostele republici sovietice. Noi, cu echipa, am calculat că valoarea unei astfel de cetățenii poate fi cam 250 de mii de euro. Și doar dacă 2.000 de străini vor obține anual cetățenia, la buget vom aduce 10 miliarde de lei venit, fără să ne împrumutăm de la europeni sau de la ruși, ori să luăm credite comerciale. Este doar o soluție pentru a crește bugetul și pentru a avea acești bani. Iată atunci, pentru oamenii simpli, cu adevărat vor veni vremurile bune.