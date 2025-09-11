Nicolae Federiuc, jurnalist ZIUA: Extrădarea lui Plahotniuc, cireașa de pe tort sau bomboana de pe coliva praznicului electoral al PAS

După cum era de așteptat, campania electorală actuală e și mai bleagă decât cele pe care le-am avut până acum. Pe de o parte, avem un partid încă dominant, dar care se află într-o criză acută de imagine și de idei și se pricepe bine doar la călcat prin străchini, de cealaltă – o opoziție ștearsă și incapabilă să dea tonul schimbării, atât de așteptat de cetățeni. „Politicieni” epuizați într-un stat eșuat, notează jurnalistul ZIUA Nicolae Federiuc.

Trec peste faptul că nu mai există reguli, principii, cutume, că PAS cu toată șleahta lor neomarxistă nu mai țin cont deloc nici de lege, nici de constituție, de nimic. Și abuzează de instituțiile acestui pseudostat după cum le dictează moftul. Dar, atât timp cât plebea n-are nimic împotrivă să fie călărită, mințită și batjocorită, n-avem ce face, acceptăm realitatea așa cum e.

Un singur element mai poate da culoare acestei campanii scremute – Plahotniuc. Doar el mai poate sparge această apatie cronică și scoate din comă această societate amorfă, cu tot cu politicienii ei betegi. Și PAS sau, mă rog, cei care-i ghidează știu asta. De aici și toată vânzoleala legată de extrădarea acestuia din Grecia. Pentru că, dacă ar fi fost vorba strict despre justiție în acest caz, Plahotniuc era deja acasă, iar PAS ar fi pierdut deja puterea, cel mai probabil (prietenii știu de ce).

De aceea, el va fi adus tocmai în 25 septembrie, cu doar trei zile înainte de alegeri. Adepții teoriilor conspirației, care, în ziua de azi, au mai multă dreptate decât „sursele oficiale”, consideră că, în acest fel, cei din PAS speră să-și dea un impuls salvator pe ultima sută de metri a cursei electorale.

N-am nicio îndoială că va fi așa. Să vedeți ce show vor face din asta, cu presa lor „independentă”, cu mascați la patru ace fluturând cătușe strălucitoare, cu clovni „proeuropeni” la grămadă, care vor sări în sus și vor vărsa lacrimi de bucurie! Mai pe scurt, vor încerca să stoarcă la maximum această aparentă victorie asupra oligarhului.

Între altele, faptul că generalul Cernăuțean căuta „cele mai ieftine” bilete de avion și, de aceea, a fost nevoit să aleagă o dată mai târzie, face parte, evident, din același spectacol grotesc. Dacă am fi avut o societate mai elevată și o presă adevărată, ar fi primit peste gură pentru această minciună gogonată, dar cum n-avem nici una, nici alta, scuipatul între ochi s-a lăsat fără reacție…

Așadar, showul este garantat, pregătiți-vă!

Doar că eu cred că mai există un motiv pentru care Plahotniuc va fi adus acasă cu doar trei zile înainte de alegeri. Dacă urmărim atent limbajul trupului celor de la putere și aplecăm urechea la ce spun specialiștii, probabilitatea ca Plahotniuc să fie pus în libertate, imediat cum se termină spectacolul electoral, e foarte-foarte mare. Din simplul motiv că dosarele sale par a fi supte din deget, iar guvernarea noastră, cu tot aparatul ei judiciar-juridic, a fost atât de ocupată cu „reforma justiției”, încât n-a mai avut timp să acumuleze „probe”. Așa că… Mai ales că nici Plahotniuc nu-i strâns de pe jos, are el capacitate să se apere, mai ales când știe că adversarul e invalid.

Acum vă imaginați ce-ar fi fost dacă Plahotniuc ar fi fost adus acasă mai devreme și ar fi ajuns în libertate în plină campanie electorală. Aoleu! Cred că pentru PAS n-ar mai fi votat nici măcar cei din PAS. Așa că aici vorbim mai degrabă despre instinct de autoconservare, decât despre scenarii „originale” pentru spectacole de circ.

Prin urmare, putem să-i înțelegem.