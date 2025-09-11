Vladimir Cebotari: În timpul guvernării PDM, oamenii începuseră să se gândească la valori

„Moldovenii nu au timp să se gândească la valori, pentru că au fost aduși din nou de actuala guvernare la greutățile și nevoile cotidiene legate de situația financiară în familii, facturi și asigurarea unui trai decent”. Despre acest lucru vorbește fondatorul Partidului Democrat Modern, Vladimir Cebotari, care a reamintit despre programele sociale și economice ale guvernării PDM de până în 2019, când problemele de bază ale societății fuseseră soluționate, în mare parte, iar oamenii începuseră să se gândească și la valori.

„Gândirea omului și a societății e foarte piramidală și construită clară. Îi rezolvi întrebările, preocupările de bază, cum ar fi securitatea, alimentarea și interesele încep a crește și ajung la alte lucruri. El începe să se preocupe de cu totul altceva. Sunt mândru că pe timpul guvernării noastre oamenii au început să se gândească la valori. Ei au înțeles valorile, pentru că noi le-am rezolvat basic-ul. Noi le-am rezolvat securitatea, el se simțea mai în securitate. El se simțea că are bunăstare economică. El putea să protesteze. Ei erau preocupați de tare multe lucruri care sunt nemateriale. Deci ei vorbeau despre valori”, a menționat Vladimir Cebotari în cadrul podcastului realizat de Vadim Cușnir.

Cu regret, politicianul a precizat că acum societatea este tot mai mult îngrijorată nu despre cum să trăiască, dar cum să supraviețuiască.

„Acum oamenii despre ce vorbesc? Despre nevoi, despre mâncare, despre pantofi rupți, despre că nu știu cum se pătească facturile. De asta guvernarea o să piardă, pentru că au vorbit mult despre valori, dar ele nu mai contează astăzi. Oamenii, societatea, are nevoie din nou de un Partid Democrat care să le rezolvi basic-ul. Nu înseamnă că o să stai veșnic. Noi o să ajungem la guvernare, pentru că lucrurile deja s-au întors înapoi la ceea ce noi putem rezolva”, a mai precizat Vladimir Cebotari.