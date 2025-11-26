Partidul Nostru propune ca autoritățile locale să poată bloca accesul la clădirile abandonate și să instaleze bannere informative cu datele despre proiect

După audierile de astăzi în Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică, vicepreședintele Comisiei, Renato Usatîi, a declarat că este necesară modificarea legislației pentru a permite autorităților publice locale să intervină în cazul clădirilor abandonate sau nesecurizate, care reprezintă un pericol pentru comunitate.

Potrivit lui Usatîi, astfel de obiective, inclusiv fostul Hotel „Național” din Chișinău, au devenit focare de risc public, unde au loc activități ilegale, iar accesul necontrolat pune în pericol viața și sănătatea cetățenilor, în special a tinerilor.

În prezent, primăriile nu pot utiliza bani publici pentru a securiza bunuri aflate în proprietate privată, chiar dacă acestea reprezintă un pericol iminent. Modificările legislative pe care le va propune fracțiunea Partidul Nostru ar urma să permită autorităților locale să îngrădească accesul în aceste clădiri și să întreprindă lucrările minime necesare pentru securizarea lor.

Totodată, s-a propus ca toate cheltuielile suportate de administrațiile publice locale pentru aceste intervenții să poată fi recuperate ulterior de la proprietari, în momentul în care aceștia vor dori să vândă imobilul sau să efectueze schimbări asupra dreptului de proprietate.

Un alt element important propus de liderul fracțiunii Partidul Nostru vizează instalarea obligatorie, în fața clădirilor abandonate sau aflate în construcție, a unui banner informativ care să conțină date despre viitorul proiect, termenul estimat de finalizare și datele proprietarului – o practică des întâlnită în statele Uniunii Europene, dar rar aplicată în Republica Moldova.

Renato Usatîi a subliniat că asemenea situații nu sunt izolate și se regăsesc în mai multe localități ale țării, inclusiv în municipiul Bălți, iar lipsa unei intervenții legale favorizează degradarea acestor spații și creșterea riscurilor pentru populație.

Propunerile urmează să fie transformate într-o inițiativă legislativă, menită să sporească siguranța publică și responsabilitatea proprietarilor de imobile abandonate.