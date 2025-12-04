Dimineață tensionată la Primăria Chișinău: Ofițerii CNA descind cu percheziții la Direcția Locativ-Comunală „pe acte de corupție în achiziții publice”

Ofițerii CNA ar fi descins în această dimineață, 4 decembrie, cu percheziții la Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare din Chișinău. Informația a fost confirmată de către ofițerul de presă al Centrului Național Anticorupție, Angela Starinschi.

„CNA și procurorii desfășoară acțiuni de urmărire penală în mai multe dosare ce vizează acte de corupție în domeniul achizițiilor publice. Perchezițiile au loc la persoane din cadrul Direcției generale locativ-comunale și amenajare a Consiliului municipal Chișinău, precum și la agenți economici”, a declarat Starinschi.