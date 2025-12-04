Zeci de percheziții: Autoritățile investighează pregătirea unor dezordini în masă

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și cu polițiștii din BPDS „Fulger”, desfășoară la această oră peste 50 de percheziții pe întreg teritoriul țării. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale ce vizează pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă în Republica Moldova.

Potrivit informațiilor preliminare, dosarul are legătură inclusiv cu deplasările și instruirile pe care mai multe persoane le-ar fi efectuat în Serbia în vara și toamna acestui an.

Anchetatorii verifică posibile conexiuni între aceste activități și planificarea unor acțiuni de destabilizare pe teritoriul Republicii Moldova.

Știre în curs de actualizare…