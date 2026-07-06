Partidul Nostru: Tinerii din familii vulnerabile, cei mai afectați de încorporarea obligatorie

Partidul Nostru își reafirmă inițiativa de eliminare a serviciului militar obligatoriu și de trecere la o armată profesionistă, formată exclusiv din militari angajați pe bază de contract. Declarațiile au fost făcute de deputatul formațiunii, Nicolae Margarint, în cadrul unei emisiuni la postul public de radio.

Potrivit parlamentarului, serviciul militar obligatoriu afectează în special tinerii din familii social vulnerabile, care sunt nevoiți să asigure veniturile gospodăriei.

„Am primit mai multe mesaje. Un tânăr îmi scria: «Vă rog frumos să mă ajutați. Sunt dintr-o familie social vulnerabilă, sunt unica persoană care aduce bani și întreține mama, sora și încă un frate mai mic. Vă rog, ajutați-mă, că nu pot să merg la armată». Situații de acest fel sunt foarte multe și asta e trist”, a declarat Nicolae Margarint.

Partidul Nostru promovează un proiect de modificare a Constituției, prin care serviciul militar să fie efectuat exclusiv pe bază de contract. Potrivit formațiunii, inițiativa este susținută de 33 de deputați din opoziție și a fost depusă la Curtea Constituțională pentru avizare.

Deputatul a argumentat că majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene au renunțat la serviciul militar obligatoriu și au optat pentru armate profesioniste.

„Momentan, majoritatea țărilor din Uniunea Europeană au renunțat la obligativitate și au rămas exclusiv pe armată profesionistă. Avem nevoie de structuri de forță, dar de structuri de forță profesioniste”, a afirmat Margarint.

Potrivit Partidului Nostru, profesionalizarea armatei ar contribui la creșterea eficienței sistemului de apărare și ar elimina obligativitatea încorporării. În opinia deputatului, armata ar trebui să fie alcătuită din persoane care aleg această profesie și își construiesc o carieră în domeniul militar.