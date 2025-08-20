Patru ani de guvernare PAS, zero realizări. Moldova are nevoie de o schimbare
Au trecut patru ani de când PAS a preluat conducerea țării, promițând reforme profunde și ridicarea nivelului de trai. În realitate, reperele economice și sociale arată faliment total: stagnare economică severă și colaps demografic.
Economia duduie… în direcția greșită. Creșterea economică a fost de doar 0,1 % în 2024, un semn că țara nu înaintează, ci merge pe loc. Inflația a explodat la 8,2 % în vara lui 2025, peste ținta băncii centrale, iar șomajul în rândul tinerilor a atins 12,8 %, indicând dezamăgire și lipsă de perspective concrete pentru generația tânără.
Populația dispare pe zi ce trece. În ianuarie 2025, țara număra doar 2,381 milioane de rezidenți, în scădere cu 1,7 % doar într-un an, fenomen care durează de aproape un deceniu și a dus la o scădere totală de circa 450.000 de locuitori față de 2016. Prognozele optimiste privind stoparea declinului au fost demontate — nivelul de 2,4 milioane, așteptat abia în 2028, a fost atins în 2020. Tinerii pleacă în număr de 35–40.000 anual.
Patru ani de guvernare PAS s-au transformat în patru ani de stagnare economică, prăbușire demografică și exod continuu. În loc să se redreseze, Moldova se scufundă — și avem nevoie urgentă de o schimbare reală. Guvernare responsabilă, viziune pe termen lung și măsuri imediate pentru toți cetățenii nu mai sunt un lux — sunt supraviețuire.
1 comentariu
Păcat că nu este afișat autorul. Este evident că nu toate promisiunile vociferare de PAS in scrutinul electoral nu au fost executate. La fel sunt vizibile și motivele cum cele obiective, la fel și cele subiective. La obiective mă refer la crizele, pandemie, energetica, alimentara și războiul declansat de Rusia împotriva vecinului nostru Ucraina. Din cele subiective as puncta lipsa de experiență, mare încredere în membrii partidului în detrimentul meritocrației cum și o încredere meritată în posibilitățile partidului și neîncadrate a la posturi esențiale a profesioniștilor cu alte viziuni politice. Și totuși în pofida tuturor motivelor, azi ar fi incorect sa nu spunem că anume PAS și autoritatea Președintei
M.Sandu au făcut așa că au asigurat pacea în tara, când bărbații și tinerii nostri nu mor pe câmpul de lupta, nu sunt încadrați în armată rusească de Ane PAS ne- a adus în pragul UE. PAS sa isprăvit cu toate consecințele crizelor, PAS a făcut așa că RM sa fie cunoscuta in toată lumea. Este evident că sau comis și multe devieri, dar vectorul principal- incadrarea inUE, a fost respectat. Nu sau efectuatv reușit îreformele în justitie și evident că urmează de înfrânt boicotul din partea multor magistrați și procurori, care nu doresc schimbarea. Și în final; azi, lnu avem alta alternativa, nu avem încredere în alte partide sau blocuri, care răspândesc numai minciuna și ascund dorința de a se intoarce la treucă puterii pt a scăpa de verificări și pt asi proteja averile fabuloase obținute din furturi. Și de aici;; URMEAZA SA VOTAM LA 28 SEPTEMBRIE MASIV PARTIDUL PAS, nu pe Dodon, nu pe Voronin, Vlah sau Tarlev, Chicu sau Stoianoglo, Ceban sau Llupu Ulianovschi sau Tcaciuc. Acestea toți au fost la guvernare, au demonstrat că pt ei buzunarul propriu e mai principal decât interesele poporului. Acestea ne vor întoarce în brațele ” fratelui mai mare” Acestea ne vor îndepărta de Europa, ne vor pune in capul mesei nu legea, dar ” понятия” precum e la hotii în lege,!!! Dzeu sa ne ajute!!!