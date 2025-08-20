Patru ani de guvernare PAS, zero realizări. Moldova are nevoie de o schimbare

Au trecut patru ani de când PAS a preluat conducerea țării, promițând reforme profunde și ridicarea nivelului de trai. În realitate, reperele economice și sociale arată faliment total: stagnare economică severă și colaps demografic.

Economia duduie… în direcția greșită. Creșterea economică a fost de doar 0,1 % în 2024, un semn că țara nu înaintează, ci merge pe loc. Inflația a explodat la 8,2 % în vara lui 2025, peste ținta băncii centrale, iar șomajul în rândul tinerilor a atins 12,8 %, indicând dezamăgire și lipsă de perspective concrete pentru generația tânără.

Populația dispare pe zi ce trece. În ianuarie 2025, țara număra doar 2,381 milioane de rezidenți, în scădere cu 1,7 % doar într-un an, fenomen care durează de aproape un deceniu și a dus la o scădere totală de circa 450.000 de locuitori față de 2016. Prognozele optimiste privind stoparea declinului au fost demontate — nivelul de 2,4 milioane, așteptat abia în 2028, a fost atins în 2020. Tinerii pleacă în număr de 35–40.000 anual.

Patru ani de guvernare PAS s-au transformat în patru ani de stagnare economică, prăbușire demografică și exod continuu. În loc să se redreseze, Moldova se scufundă — și avem nevoie urgentă de o schimbare reală. Guvernare responsabilă, viziune pe termen lung și măsuri imediate pentru toți cetățenii nu mai sunt un lux — sunt supraviețuire.