Rezina: Doi oameni, găsiți decedați într-un lan de porumb. Un suspect, arestat

Două persoane au fost găsite decedate într-un lan de porumb dintr-o localitate din raionul Rezina, pe 19 septembrie. Poliția a identificat și reținut un bărbat de 51 de ani, suspectat de implicare în comiterea faptei. Acesta a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

Potrivit Poliției, oamenii legii au fost sesizați prin intermediul Serviciului 112 despre depistarea celor două persoane decedate. La fața locului au fost desfășurate acțiuni de cercetare și documentare pentru stabilirea circumstanțelor și identificarea persoanei sau persoanelor implicate.

Cu sprijinul specialiștilor laboratorului criminalistic, polițiștii au ridicat și examinat probe relevante pentru cauză. În urma măsurilor de investigație, a fost identificat și reținut un bărbat de 51 de ani, suspectat de implicare în comiterea faptei. Poliția precizează că acesta este vizat și într-un alt dosar penal aflat pe rolul instanței.

Astăzi, instanța de judecată a dispus plasarea bărbatului în arest preventiv pentru un termen de 30 de zile.

Poliția menționează că informațiile despre caz nu au fost făcute publice anterior, deoarece erau necesare acțiuni de investigație și acumularea probelor, pentru a nu prejudicia ancheta.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și acumularea probelor necesare.