Ziua Națională a Vinului ajunge la a 25-a ediție. Ce program este anunțat

Ziua Națională a Vinului (ZNV) ajunge în acest an la cea de-a 25-a ediție. Evenimentul va avea loc pe 3 și 4 octombrie, în Piața Marii Adunări Naționale, unde peste 110 vinării vor prezenta diversitatea Vinului Moldovei.

Ziua Națională a Vinului a fost instituită oficial în 2002, printr-o hotărâre a Parlamentului, și era organizată inițial în a doua duminică a lunii octombrie. Din 2012, evenimentul se desfășoară în primul weekend al lunii octombrie.

Prima ediție a avut loc la Moldexpo și a reunit peste 50 de producători de vin. Atunci au fost organizate șapte concursuri pentru vinificatori, iar Marele Premiu a fost acordat vinăriei Cricova. Trofeul reprezenta un cocostârc care ținea un strugure.

De-a lungul anilor, evenimentul s-a extins și a atras tot mai mulți vizitatori. În 2015, Ziua Națională a Vinului a fost organizată la vinăriile din țară și a adunat aproximativ 17.000 de persoane, inclusiv turiști străini. În 2019, evenimentul din Piața Marii Adunări Naționale s-a extins spre Scuarul Catedralei și strada pietonală Eugen Doga, formând „Orășelul Vinului”, care a atras peste 70.000 de vizitatori.

Pandemia de COVID-19 nu a întrerupt organizarea evenimentului. În 2020, ediția s-a desfășurat online, în vinoteci și la vinării, iar jurnaliști internaționali au participat la o degustare transcontinentală online a Vinului Moldovei. În același an, o expoziție de etichete de vin din perioada 1950–1990 a prezentat evoluția industriei vitivinicole.

În 2022, revenirea evenimentului în Piața Marii Adunări Naționale a atras peste 120.000 de vizitatori, care au putut degusta vinurile a 86 de producători. Un an mai târziu, aproape 20.000 de persoane au vizitat vinăriile participante, iar în PMAN au fost prezenți 94 de producători.

În 2024, Ziua Națională a Vinului a depășit pragul de 150.000 de vizitatori, care au degustat peste 50.000 de pahare de vin prin intermediul Carnetului Degustătorului. În 2025, numărul vinăriilor participante în PMAN a ajuns la 106, dintre care 43 au fost mici producători.

Carnetul Degustătorului, introdus în 2017, este prezentat ca un instrument pentru promovarea consumului moderat și organizarea experienței de degustare. Evenimentul are și o componentă educativă, prin intermediul Școlii Vinului, unde sunt programate lecții despre vinuri și spumante cu IGP, soiuri autohtone și de selecție nouă, soiuri locale vechi și Divin cu IGP.

Potrivit organizatorilor, Ziua Națională a Vinului contribuie și la dezvoltarea altor domenii, precum turismul, gastronomia, HoReCa și transportul, iar vizitele la vinării extind experiența evenimentului în mai multe regiuni ale țării.

Cea de-a XXV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului va avea loc pe 3 și 4 octombrie 2026, în Piața Marii Adunări Naționale. Peste 110 vinării vor participa la eveniment, al cărui program va include degustări, lecții în cadrul Școlii Vinului și activități dedicate culturii vinului.