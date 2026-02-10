PCCOCS, cu precizări pe dosarul „Car Vertical”: „A fost emis un mandat internațional de căutare. Când va fi localizat, suspectul va fi reținut”

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a venit cu mai multe precizări în legătură cu scandalul „Car Vertical”. Purtătorul de cuvânt al instituției, Emil Gaitur, a declarat pentru UNIMEDIA că administratorul canalului de Telegram, unde erau distribuite imagini cu caracter intim ale fetelor și femeilor din Republica Moldova, a fost dat în căutare internațională prin Interpol, de comun cu ofițerii IGPF și procurorii PCCOCS.

Potrivit lui Emil Gaitur, pe numele suspectului a fost emis un mandat internațional de căutare, iar în momentul în care va fi localizat, acesta va fi reținut.

Totodată, purtătorul de cuvânt al PCCOCS a menționat că suspectul nu s-ar afla în Bulgaria