Promo-LEX: Drepturile omului în Transnistria, o provocare majoră pentru reintegrare

Situația gravă și persistentă a drepturilor omului în regiunea transnistreană rămâne una dintre principalele provocări pentru reintegrarea Republicii Moldova și pentru parcursul său european. Aceasta este concluzia Conferinței Naționale „Drepturile omului în regiunea transnistreană: provocări, răspunsuri, perspective de reintegrare și parcursul european”, organizată pe 11 decembrie 2025 de Asociația Promo-LEX.

Evenimentul a reunit peste 100 de participanți, printre care reprezentanți ai autorităților, organizațiilor internaționale, mediului diplomatic, experți, jurnaliști, activiști civici și apărători ai drepturilor omului, inclusiv din stânga Nistrului, precum și persoane care au relatat abuzuri comise de structurile de la Tiraspol.

Drepturile omului, esențiale pentru reintegrare și integrarea europeană

Vorbitorii au subliniat că reintegrarea țării nu poate avea loc fără respectarea drepturilor fundamentale și a statului de drept. Participanții au evidențiat legătura directă dintre soluționarea conflictului transnistrean și procesul de aderare la Uniunea Europeană, avertizând că încălcările sistemice ale drepturilor omului pot deveni un obstacol major.

Totodată, a fost reiterată obligația statului de a-și proteja cetățenii din regiune, inclusiv prin combaterea impunității, sprijinirea victimelor detențiilor ilegale și implicarea locuitorilor în elaborarea unei viziuni incluzive de reintegrare.

Deteriorarea situației în 2025

Participanții la primul panel au semnalat o degradare continuă a drepturilor omului în 2025. Printre problemele identificate se numără militarizarea și ideologizarea educației, controlul spațiului informațional, propaganda, condițiile precare de detenție, presiunile asupra copiilor și lipsa mecanismelor eficiente de sprijin pentru victime.

Experții au atras atenția asupra utilizării educației ca instrument de îndoctrinare și rusificare, precum și asupra rolului cenzurii în izolarea populației de pe malul stâng. De asemenea, au fost menționate persistența impunității și lipsa de transparență în anumite cazuri, factori care afectează credibilitatea statului.

Capacitate instituțională limitată și necesitatea reformelor

Discuțiile au evidențiat și deficiențe în răspunsul instituțional la încălcările drepturilor omului, inclusiv lipsa coordonării interinstituționale și absența unor mecanisme clare de asistență pentru persoanele eliberate din detenție ilegală. Participanții au pledat pentru utilizarea instrumentelor de justiție penală, dezvoltarea unei practici judiciare coerente și instruirea actorilor din sistemul de justiție.

În același timp, a fost subliniată importanța facilitării accesului locuitorilor din regiune la serviciile publice naționale, ca măsură de consolidare a încrederii.

Reintegrarea și parcursul european, procese complementare

În cadrul celui de-al treilea panel, experții au reiterat că reintegrarea și integrarea europeană trebuie abordate coerent, în baza unei strategii clare. Aceștia au avertizat asupra riscurilor separării dosarului transnistrean de agenda europeană și au susținut continuarea negocierilor de aderare pentru întreg teritoriul recunoscut internațional al Republicii Moldova.

De asemenea, participanții au recomandat o comunicare strategică mai eficientă, elaborarea unor politici sectoriale de reintegrare și aplicarea mecanismelor de condiționalitate și sancțiuni țintite împotriva persoanelor responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului.

Recomandări principale

Printre măsurile propuse se numără consolidarea monitorizării situației drepturilor omului în regiune, combaterea impunității, crearea unor mecanisme de sprijin pentru victimele detențiilor ilegale, îmbunătățirea accesului la servicii publice, reactivarea instituțiilor responsabile de reintegrare și valorificarea parcursului european ca instrument de promovare a reformelor democratice.