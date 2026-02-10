Elizaveta Hlusovici, purtătoarea drapelului echipei naționale a Moldovei la Jocurile Olimpice de la Milano, a fost acuzată că a susținut agresiunea rusă împotriva Ucrainei.

Publicațiile sportive ucrainene și rusești relatează acest lucru.

„Schioarea Elizaveta Hlusovici, în vârstă de optsprezece ani, care a purtat drapelul moldovenesc la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice din 2026 de la Milano, s-a dovedit a fi o fană a dictatorului Vladimir Putin și a războiului împotriva Ucrainei. Fanii sportului au descoperit profilul Elizavetei Hlusovici pe rețeaua de socializare VKontacte, controlată de Kremlin. Se pare că sportiva este abonată la publicuri de tip Z și grupuri prorăzboi, precum și la comunități care îl susțin pe liderul statului terorist rus”, scrie publicația ucraineană Obozrevatel.com.

Mai exact, biatlonista, care concurează pentru echipa națională a Republicii Moldova, s-a abonat la mai multe grupuri proruse, printre care: „333 — Armata rusă — SVO reportează”, „Suntem pentru Putin | Patrioții Rusiei” și „SVO reportează | Armata | Rusia”.

La câteva ore după ce utilizatorii de pe rețelele de socializare au anunțat acest lucru, Hlușovici și-a redenumit contul în „Natalia L”, dezabonându-se de la grupurile proruse. Fotografii și videoclipuri cu Elizaveta erau încă disponibile pe pagină. Cu toate acestea, pe 9 februarie, contul a fost șters de pe rețeaua de socializare rusă.

Anterior, Ivan Gheorghiu, președintele Federației de Lupte și candidat la președinția Comitetului Național Olimpic, a criticat procesul de formare a echipei moldovenești pentru Jocurile Olimpice de iarnă din 2026.

El a menționat că dintre cei cinci sportivi care reprezintă Republica Moldova, patru sunt ruși care au primit relativ recent cetățenia moldovenească.

„Dintre cele cinci atlete care reprezintă Republica Moldova, patru sunt de origine rusă. În situația geopolitică actuală, acest lucru este inacceptabil. În timp ce unor atlete ruse li se interzice participarea la turneele desfășurate în Republica Moldova, altele primesc cetățenia moldovenească și, în cele din urmă, reprezintă țara la Jocurile Olimpice. Care sunt criteriile folosite pentru a lua aceste decizii?”, a întrebat Gheorghiu.

Elizaveta Hlușovici s-a născut în Rusia. Mama sa, Natalia Levcenkova, a concurat pentru Moldova la biatlon din 2003 până în 2011. De asemenea, a fost purtătoarea drapelului echipei moldovenești la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă din 2006 de la Torino. La acele Jocuri Olimpice, Levcenkova s-a clasat pe locul 8 la sprint individual, cel mai bun rezultat al Moldovei la Jocurile Olimpice de iarnă.

În sezonul 2007-2008, după nașterea Elizavetei, a devenit campioană europeană. Pentru această realizare, ea și antrenorul, soțul ei, Alexandru Hlușovici, au primit bonusuri în bani din partea Guvernului moldovean, iar Natalia Levchenkova a primit un grad militar extraordinar în Trupele de Carabinieri ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, unde a activat. Cu toate acestea, familia a locuit întotdeauna în orașul rusesc Smolensk.